Myrkur na folkową nutę (nowa płyta "Folkesange")

Amalie "Myrkur" Bruun szykuje się do wydana trzeciego albumu swojego projektu.

Myrkur szykuje nowy album /Gonzales Photo/Peter Troest/PYMCA/Universal Images Group /Getty Images

"Folkesange", nowa płyta blackmetalowego u zarania Myrkur, będzie mieć swą premierę 20 marca nakładem filadelfijskiej Relapse Records (cyfrowo, na winylu, CD).



Reklama

Następca albumu "Mareridt" z 2017 roku ma być powrotem Dunki do jej skandynawskich korzeni.



"Kilka lat temu poczułam przemożną chęć stworzenia albumu w ramach staroskandynawskiej muzyki ludowej i wiem, że inni ludzie też chcieliby tego posłuchać. Zaczęłam więc prace polegające na wybieraniu starych pieśni w celu ich reinterpretacji, jak również zabrałam się za komponowanie własnych wersji" - mówi mieszkająca w Nowym Jorku wokalistka i kompozytorka.

"Ella" - to pierwszy singel z tego materiału.

"Ten utwór to owoce lat zgłębiania, grania i słuchania tradycyjnej nordyckiej muzyki ludowej. To moja wersja nowej folkowej piosenki, której korzenie sięgają historii i przeszłości. To moja oda do ludzkości i relacji z naturą - rytuał inicjacyjny dla kobiety, a zarazem obrządek odrodzenia w morzu" - wyjaśniła Brunn.



Dodajmy, że przestrzenne brzmienie "Folkesange" to efekt współpracy z duńskim producentem Christopherem Juulem, a zarazem członkiem międzynarodowej grupy Heilung (która w tym roku wystąpi na krakowskim Mystic Festival).



Sprawdź utwór "Ella" Myrkur:

Clip Myrkur Ella

Oto program albumu "Folkesange":



1. "Ella"

2. "Fager Som En Ros“

3. "Leaves Of Yggdrasil"

4. "Ramund"

5. "Tor I Helheim"

6. "Svea"

7. "Harpens Kraft"

8. "Gammelkäring"

9. "House Carpenter"

10. "Reiar"

11. "Gudernes Vilje Vinter".