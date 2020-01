My Dying Bride: Nowa płyta "The Ghost Of Orion" gotowa

Grupa My Dying Bride, żywa legenda brytyjskiej sceny metalowej, wyda w marca długo oczekiwany, nowy album.

Aaron Stainthorpe zapowiada nową płytę My Dying Bride / Pedro Gomes/Redferns /Getty Images

"The Ghost Of Orion", pierwsza od pięciu lat płyta pionierów brytyjskiej sceny spod znaku doom / death metalu, trafi w ręce fanów za sprawą nowego wydawcy - niemieckiej Nuclear Blast Records.

"Nowy album na nową erę My Dying Bride, z nowymi twarzami i bardziej przystępnym stylem w porównaniu do niektórych wysoce technicznych materiałów z przeszłości. 'The Ghost Of Orion' to nie tylko kompozycje o epickich rozmiarach, ale i intymnym charakterze. Od deathmetalowych wokale po udręczone krzyki pogrążonego w smutku wokalisty, longplay ten wznosi się i opada niczym przepiękny krajobraz Yorkshire, w otoczeniu którego został nagrany" - napisał Aaron Stainthorpe, wokalista My Dying Bride, którego córka zmagała się w ostatnich latach z chorobą nowotworową.



Na 13. albumie obchodzącego w tym roku 30. urodziny My Dying Bride pojawi się dwóch nowych muzyków, czyli Jeff Singer, były perkusista Paradise Lost, oraz gitarzysta Neil C. Blanchett.



Wśród gości usłyszymy Lindę-Fay Hellę, wokalistkę norweskiej grupa Wardruna.



Album "The Ghost Of Orion" będzie mieć swą premierę 6 marca (CD, winyl). Z kolei już w piątek, 10 stycznia, światło dzienne ujrzy teledysk do premierowego utworu "Your Broken Shore". Tymczasem już teraz możecie go posłuchać poniżej: