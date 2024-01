Funkcjonariusze policji ujawniali, że Rick Buchanan, działający pod pseudonimem Slick Rick (nie mylić z raperem o tym samym pseudonimie) został znaleziony w swoim domu w Berclair. Mężczyzna miał obciętą głowę.



Ciało mężczyzny znalazł jego brat John o 2:30 nad ranem. "Szukałem go i ostateczne odnalazłem jego ciało. Natychmiast zadzwoniłem na policję. To okropne" - mówił w rozmowie ze stacją Fox13.

Początkowo miał nie zdawać sobie sprawy, że głowa jego brata została zdekapitowana.



Szokujące szczegóły śmierci muzyka. Jego brat ujawnia

"Wydawało mi się, że miał założony płaszcz na głowę, tak jak byłoby mu zimno. Potem zdałem sobie sprawę, że to coś gorszego" - opowiadał.

Mężczyzna przyznał, że wiele rzeczy w tej sprawie Buchanana jest podejrzanych. "Wciąż trzymał klucze do domu, gdy go znalazłem. Spodnie miał ściągnięte w dół, a tylne drzwi do domu były szeroko otwarte" - mówił.

John Buchanan wspomniał też o incydencie sprzed 10 lat, kiedy to jego brat został postrzelony przed klubem. Od tamtego czasu coraz bardziej unikał ludzi.

Obecnie policja wyjaśnia bada okoliczności zdarzenia.