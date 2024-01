Nie żyje Brian Griffin. Legendarny fotograf miał 75 lat

Nie żyje Brian Griffin. Słynny fotograf zmarł 29 stycznia 2024 roku we śnie. Urodzony w Birmingham artysta pracował w wielu zawodach przemysłowych, a w trakcie pracy dla British Steel Corporation zaczął fascynować się fotografią.

W końcu zdecydował się na kształcenie w tym kierunku, a w 1972 roku ukończył Manchester School of Art i punkowa fala porwała go w stronę legendarnej, niezależnej wytwórni płytowej Stiff Records. Wykonywał artystyczne portrety, które stały się obrazem dla wielu kultowych okładek albumów, m.in. The Jam, Elvisa Costello czy Siouxsie & The Banshees, Echo & The Bunnymen i innych.

Uchwycał w kadrze legendy brytyjskiej muzyki jak Queen, Peter Gabriel, Iggy Pop czy Ultravox. Jego fotografia użyta na okładce albumu Depeche Mode "A Broken Frame" została uznana w 1990 roku za Zdjęcie Dekady przez magazyn "Time". Na swoim koncie miał jeszcze m.in. film dokumentalny dla Paula McCartneya.

Być może to jego związek z Depeche Mode reprezentuje najbliższe więzi Briana Griffina ze światem muzyki. Jego zdjęcia zostały wykorzystane na pierwszych pięciu albumach studyjnych zespołu, a ujęcie na "A Broken Frame" zostało później uznane za Zdjęcie Dekady przez Time w 1990 roku.

"Przykro mi słyszeć o śmierci Briana Griffina. (...) Nauczyłem się fotografować, oglądając zdjęcia Briana i myśląc: 'Te mnie ekscytują'" - napisał Bill Brewster, DJ i komentator kulturalny.

DJ Kenny dodał od siebie: "Brian Griffin, niesamowity fotograf stojący za pierwszymi 5 okładkami albumów Depeche, a także albumów Psychedelic Furs, Echo & The Bunnymen, Siouxsie i wielu innych zmarł wczoraj we śnie. RIP Brian".