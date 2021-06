Muzycy Nirvany wciąż nagrywają. Czy dojdzie do reaktywacji zespołu?

Były perkusista Nirvany Dave Grohl wyjawił Howardowi Sternowi w jego programie telewizyjnym, że nie tylko spotyka się z kolegą, ale nagrywają też "naprawdę fajną" nową muzykę. Zaznaczył jednak, że po samobójczej śmierci lidera Nirvany, nie ma możliwości reanimacji zespołu.

"Krist Novoselic (były basista Nirvany, przyp. red.) jest pilotem, lata własnym samolotem... Mieszka na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku i kiedy przylatuje do Los Angeles, zawsze się spotykamy i jemy razem kolację" - powiedział Dave Grohl w programie Howarda Sterna.

