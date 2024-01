Mutilated By Zombies z albumem "Scenes From The Afterlife". Kiedy premiera?

Materiał "Scenes From The Afterlife" nagrano w Romb Of The Mutilated. Miksem i masteringiem zajął się niderlandzki fachowiec J.B. Van Der Wal, był basista Aborted. Okładkę zaprojektował Amerykanin Karl Dahmer.

Mutilated By Zombie z nowym materiałem

Choć nadal słychać tu wpływy Deeds Of Flesh, Cryptopsy i Dying Fetus, nowe dokonanie Mutilated By Zombie, jak czytamy, przywodzi na myśl precyzję zespołów takich jak Decapitated czy Psycroptic, lecz bez nadmiernego popadania w techniczne zawiłości.

Następca owacyjnie przyjętego albumu "Scripts Of Anguish" (2018 r.) ujrzy światło dzienne 8 marca nakładem Redefining Darkness Records. Wytwórnia z Cleveland szykuje wersję CD, winyl oraz edycje cyfrowe.

W trzyosobowym składzie Mutilated By Zombie figurują niezmiennie grający na gitarze wokalista Josh DeMuth, basista Jason Guler i perkusista Greg Mueller.

Z premierową kompozycją "Headcount Rising" Mutilated By Zombies możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Headcount Rising

Mutilated By Zombies - szczegóły albumu "Scenes From The Afterlife" (tracklista):

1. "Headcount Rising"

2. "Reciprocal Horror"

3. "Molten"

4. "Decontaminaion"

5. "Gutsplit"

6. "Eternal Hour"

7. "Reincarnate"

8. "Severely Severed"

9. "Behold The Demigod".