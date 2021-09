Conor McGregor jest jednym z najbardziej znanych irlandzkich zawodników MMA. Jako gwiazda pojawił się na nagrodach MTV VMA 2021 i wręczył nagrodę Justinowi Bieberowi w ważnej kategorii artysta roku.



Wideo Machine Gun Kelly - lonely (Official Visualizer)

Na czerwonym dywanie natomiast McGregor nie popisał się manierami, bo jak donosi portal TMZ, zaatakował Machine Gun Kelly'ego. Awanturę miała rozpocząć odmowa złożenia autografu przez rapera. Poirytowany sportowiec został odepchnięty przez ochronę, a w przypływie adrenaliny starał się zbliżyć do MGK i oblał go drinkiem.

Machine Gun Kelly i Conor McGregor. Będzie kontynuacja sporu?

Musiała ich rozdzielić ochrona, a obronić partnera chciała także Meghan Fox. Popularna aktorka była świadkiem całego zajścia. McGregor szybko zaczął prostować sprawę przed mediami.



"Nic się nie stało, nie wiem, skąd to zamieszanie. Nawet nie wiem, co to za facet. Walczę tylko z prawdziwymi fighterami, zawodowcami, nie z jakimiś małymi raperami. Nie wiem nic o tym gościu, poza tym, że jest z Meghan Fox" - uciął spekulacje irlandzki zawodnik MMA.