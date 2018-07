”MTV Headbangers Ball”: Dołącza Exodus

Poznaliśmy główną gwiazdę trasy “MTV Headbangers Ball”, która w grudniu zawita do Polski. Została nią amerykańska grupa Exodus.

Exodus w grudniu wystąpi w Polsce /Bruce Getty /

Weterani thrashu z Bay Area dołączyli tym samym do zacnego grona uczestników tegorocznej odsłony trasy "MTV Headbangers Ball" w Europie, w ramach której zobaczymy także trzech innych przedstawicieli gatunku: niemiecki Sodom, amerykański Death Angel i Greków z Suicidal Angels.

"Nie mogę się już doczekać tej metalowej nawały. Maniacy, widzimy się pod sceną!" - nie kryje entuzjazmu Steve "Zetro" Souza, frontman Exodus.

"Blood In Blood Out", ostatnia studyjna płyta kalifornijskiego kwintetu, miała swą premierę w 2014 roku. Z aktualnych informacji wynika, że na jej następcę poczekamy co najmniej do końca 2019 roku, gdy Gary Holt, gitarzysta Exodus, zakończy pożegnalne wojaże w barwach Slayera.

Przypomnijmy, że polski koncert z cyklu "MTV Headbangers Ball" odbędzie się 3 grudnia we wrocławskim Centrum Koncertowym A2.

Bilety dostępne są w cenach 125 zł (u organizatora), 135 zł i 145 zł (w dniu imprezy).



Posłuchaj klasycznego utworu "A Lesson In Violence" Exodus z kultowego debiutu "Bonded By Blood" z 1985 roku: