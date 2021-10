Justin Bieber do nagrody MTV EMA nominowany został w najważniejszych kategoriach - najlepszy artysta, najlepszy artysta pop, najlepsza piosenka (dwie nominacje), najlepszy teledysk, najlepsza współpraca i najlepsi fani.

Po sześć nominacji zdobyli przedstawiciele świata hip hopu - Doja Cat oraz Lil Nas X. Pięć szans na statuetki mają natomiast: Ed Sheeran, Olivia Rodrigo (to jej pierwsze nominacje w historii) oraz The Kid LAROI.



Wśród nominowanych w kategorii najlepszy polski artysta znaleźli się: Brodka, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Margaret i sanah.

Tegoroczna gala MTV EMA odbędzie się w Budapeszcie na Węgrzech (Papp Laszlo Budapest Sportarena) 14 listopada.



Lista nominowanych MTV EMA 2021 znajduje się poniżej:

Najlepszy artysta:

Ed Sheeran

Doja Cat

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd



Najlepszy artysta pop:

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Najlepszy utwór:

Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"

Ed Sheeran - "Bad Habits"

Justin Bieber - "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Olivia Rodrigo - "Drivers License"

The Kid LAROI, Justin Bieber - "STAY"

Najlepszy teledysk:

Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"

Ed Sheeran - "Bad Habits"

Justin Bieber - "Peaches" ft. Daniel Ceasar, Giveon

Lil Nas X - "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Normani ft. Cardi B - "Wild Side"

Taylor Swift - "willow"

Najlepsza współpraca:

Black Eyed Peas, Shakira - "GIRL LIKE ME"

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - "Leave the Door Open"

Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"

Lil Nas X, Jack Harlow - "INDUSTRY BABY"

The Kid LAROI, Justin Bieber - "STAY"

The Weeknd & Ariana Grande - "Save Your Tears (Remix)"

Najlepsi nowi artyści:

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid LAROI



Najlepszy artysta - rock:

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Najlepszy artysta - alternatywa:

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

WILLOW

YUNGBLUD



Najlepszy artysta - muzyka latynoska:

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Najlepszy artysta hip hop:

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj



Najlepsza grupa:

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic



Najlepsi fani:

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Najlepszy polski artysta:

Daria Zawiałow

Margaret

sanah

Broda

Krzysztof Zalewski.