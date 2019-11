MTV EMA 2019: Roksana Węgiel najlepszą polską artystką

W niedzielę (3 listopada) w Sewilli (Hiszpania) odbędzie się tegoroczna gala rozdania nagród MTV EMA. Tytuł najlepszej polskiej artystki zdobyła właśnie Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel została najlepszą polską artystką MTV EMA 2019 AKPA

Tegoroczną faworytką MTV EMA jest Ariana Grande ( sprawdź! ), która ma szansę na siedem statuetek.

Tuż za nią uplasowali się Shawn Mendes, Lil Nas X, Billie Eilish i J Balvin - po sześć nominacji.

O tytuł Najlepszego polskiego artysty w tym roku rywalizowali: Bass Astral x Igo, Dawid Podsiadło, Sarsa, Roksana Węgiel i Daria Zawiałow.

Laureatką została najmłodsza w tym gronie Roksana Węgiel. 14-letnia wokalistka jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ). To dzięki temu tegoroczna Eurowizja dla Dzieci odbędzie się w Polsce - 24 listopada w Arenie Gliwice.

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2018.

Debiutancki singel "Żyj" ( sprawdź! ) w serwisie YouTube wyświetlono ponad 14 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Przypomnijmy, że Roxie promuje obecnie swoją debiutancką płytę "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ), "Lay Low" ( posłuchaj! ), "Żyj", czy "Obiecuję" ( posłuchaj! ), których teledyski w serwisie Youtube osiągnęły ponad 80 milionów wyświetleń.

W poprzednich latach statuetkę MTV EMA dla najlepszego polskiego artysty zdobywali Margaret (2015, 2016 i 2018) oraz Dawid Kwiatkowski (2014, 2017).

Gala MTV EMA 2019 odbędzie się 3 listopada w FIBES, Conference & Exhibition Centre w Sewilli. Transmisja na żywo na kanale MTV Polska o godz. 21:00.