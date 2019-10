Roksana Węgiel będzie miała brata. "Mama mnie zabije"

W rozmowie z "Faktem" 14-letnia wokalistka Roksana Węgiel zdradziła, że jej rodzina wkrótce się powiększy. "Moja mama mnie zabije, ale tak - będę miała braciszka" - ujawniła.

Roksana Węgiel będzie miała brata AKPA

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ). To dzięki temu tegoroczna Eurowizja dla Dzieci odbędzie się w Polsce - 24 listopada w Arenie Gliwice.

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2018.

Debiutancki singel "Żyj" ( sprawdź! ) w serwisie YouTube wyświetlono ponad 13 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Przypomnijmy, że Roxie promuje obecnie swoją debiutancką płytę "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ), "Lay Low" ( posłuchaj! ), "Żyj", czy "Obiecuję" ( posłuchaj! ), których teledyski w serwisie Youtube osiągnęły ponad 80 milionów wyświetleń.

Posłuchaj nowego singla Roksany - "Dobrze jest, jak jest"!

Podczas gali Influencer Roku Roksana Węgiel została zaskoczona pytaniem, czy jej rodzina wkrótce się powiększy.

"Moja mama mnie zabije, ale tak - będę miała braciszka!" - wyznała wokalistka w rozmowie z reporterem "Faktu". Piosenkarka, która ma już jednego młodszego brata, zdradziła także, że rodzina powita nowego członka już w lutym 2020 r.

Dodała, że wszyscy w domu są bardzo podekscytowani. "Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać" - powiedziała.