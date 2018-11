MTV EMA 2018: Margaret najlepszą polską artystką

Poznaliśmy laureatkę nagrody MTV EMA 2018 dla najlepszego polskiego wykonawcy.

Margaret zdobyła kolejną nagrodę MTV EMA AKPA

Po raz trzeci statuetkę dla najlepszego polskiego wykonawcy MTV EMA zdobyła Margaret.

Clip Margaret Nie chce / Byle jak

Reklama

W pokonanym polu wokalistka pozostawiła Brodkę, Dawida Podsiadłę, Natalię Nykiel i duet Taconafide.

Gala rozdania statuetek rozpocznie się w niedzielę 4 listopada o godzinie 21:00 w Bilbao Exhibition Centre w Bilbao (Hiszpania). Stacja twierdzi, że transmisja ceremonii dotrze do 450 milionów domów na całym świecie.

Wideo Margaret o podbijaniu szwedzkiego rynku muzycznego. "To jest niesamowite uczucie, kiedy się wchodzi na scenę i jest się w obcym kraju, i wszyscy śpiewają twoje piosenki" (przeAmbitni.pl/x-news)

Tegoroczną faworytką jest mająca kubańskie korzenie Camila Cabello, która zdobyła aż sześć nominacji, w tym w najważniejszej kategorii - najlepszy artysta.

21-latka popularność zdobyła jako wokalistka formacji Fifth Harmony (girlsband utworzyły uczestniczki amerykańskiej edycji programu "X Factor", zajął w nim 3. miejsce) z którą nagrała dwie płyty. Camila z koleżankami z zespołu pożegnała się pod koniec 2016 roku i rozpoczęła solową karierę. Jej album "Camila" ze stycznia 2018 r. przyniósł przeboje "Havana" z Young Thugiem (ponad 690 mln odsłon klipu i ponad 1,3 mld wersji audio) i "Never Be the Same".

Obecnie wokalistka o kubańskich korzeniach kończy występy w roli supportu na trasie z Taylor Swift i Charli XCX.



Clip Camila Cabello Havana - ft. Young Thug

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Havana" w serwisie Teksciory.pl!

Przypomnijmy, że w 2017 r. tytuł najlepszego polskiego wykonawcy przypadł Dawidowi Kwiatkowskiemu.

MTV EMA 2017 - ceremonia 1 12 12 listopada w Londynie odbyła się gala MTV EMA. Zobacz zdjęcia z ceremonii. Na fotografii Camila Cabello Autor zdjęcia: Ian Gavan Źródło: Getty Images 12