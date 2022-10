Conchita Wurst zdobyła sławę w 2014 roku po wygranej Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Rise Like a Phoenix" (posłuchaj!).

Pod tym pseudonimem scenicznym występuje Austriak Thomas Neuwirth - choć jest mężczyzną i tak o sobie mówi w sytuacjach prywatnych, jako artysta określa się jako kobieta.

Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów.



W ostatnich latach Neuwirth zaczął eksperymentować z wyglądem wykreowanej przez siebie bohaterki.

W październiku 2019 r. już tylko jako Wurst wydał nowy album "Truth Over Magnitude". Płytę promowały single "Trash All the Glam" (sprawdź!), "Hit Me" (zobacz klip!), "See Me Now" (sprawdź!) i "To the Beat" (posłuchaj!).

Od tamtej pory Conchita pojawiła się jeszcze w kilku produkcjach telewizyjnych (zaliczyła m.in. epizod w filmie "Eurovision Song Contest: Historia Zespołu Fire Saga"). Pracuje też nad nową muzyką.

Conchita Wurst znowu zaskakuje. Zobacz nowe zdjęcia.

Conchita Wurst - "Call Me Up". Zobacz teledysk!

"Call Me Up"" to tytuł kolejnego w tym roku utworu Conchity Wurst.

W tym roku światło dzienne ujrzały już piosenki: "All That I Wanted", "The Car (Idhalgrt)", "Paris (Savoir-Vivre)", "All I Wanna Do", "Erstmal Purse" oraz "Ich weiss, was ich will".



Utwór stworzony został wspólnie z austriackim muzykiem i producentem Lukasem Klementem oraz muzykiem i pedagogiem muzycznym Martinem Zerzą. Do piosenki powstał klip, który można obejrzeć poniżej: