Mortiis: Nowa płyta "Spirit Of Rebellion"

24 stycznia 2020 roku swą premierę mieć będzie nowy album Mortiisa.

Mortiis szykuje nowy materiał /Jeremy Saffer /

Tym razem Norweg powrócić do materiału z klasycznego longplaya "Ånden Som Gjorde Opprør" z 1995 roku, "Spirit Of Rebellion" jest bowiem nową interpretacją i rozwinięciem tamtego materiału.

"Kiedy blisko dwa lata temu pracowałem nad reinterpretacjami mojej starej muzyki na potrzeby sztokholmskiego Cold Meat Industry Festival, nie podejrzewałem, że ostatecznie wyjdzie mi z tego - niemal - nowy album" - wspomina Håvard Ellefsen alias Mortiis, niegdysiejszy basista Emperor.

Podobnie jak na wspomnianej, drugiej płycie sprzed blisko ćwierćwiecza, na "Spirit Of Rebellion" usłyszymy dwa długie utwory, których tytuły ("A Dark Horizon" i "Visions Of An Ancient Future") odpowiadają pierwowzorom w języku norweskim.

Autorem okładki jest francuski artysta David Thiérrée.



Album wyda norweska wytwórnia Omnipresence we współpracy z francuską Dead Seed Productions.



Teledysk powstały do fragmentu kompozycji "A Dark Horizon" Mortiisa możecie zobaczyć poniżej:

Clip Mortiis A Dark Horizon