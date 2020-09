Morskie opowieści Gama Bomb (nowa płyta "Sea Savage")

Zespół Gama Bomb z Irlandii wypuści jeszcze w tym roku siódmy album.

Zespół Gama Bomb już niedługo opublikuje nowy album /Kiran Acharya /materiały prasowe

Marynistyczny longplay "Sea Savage" wyprodukował Domo Dixon, gitarzysta prowadzący thrashowego Gama Bomb. Nagrania odbyły się w Newry w Irlandii Północnej, czyli rodzinnym mieście muzyków, w Dublinie, gdzie obecnie mieszkają podopieczni kalifornijskiej Prosthetic Record, oraz w Londynie i Warszawie.

Miksem i masteringiem zajął się amerykański fachowiec Zack Ohren (m.in. Testament, Carcass) w Kalifornii. Okładkę zaprojektował angielski ilustrator Graham Humphreys.

"Sea Savage" będzie pierwszym albumem Irlandczyków bez udziału długoletniego perkusisty Paula Caffreya, którego zastąpił - dobrze nam znany z Vadera - angielski bębniarz James Stewart.

"Przez ostatni rok mieliśmy obsesję na punkcie opowieści o morzu. 'Moby Dick', tajemnicze zaginięcie Ekspedycji Franklina, morskie opowieści Williama Hope'a Hodgsona i Poego, oraz filmy takie jak 'Lighthouse' - wszystkie te rzeczy stały się inspiracją dla tego albumu. To było wręcz przeznaczenie - coś nieuchronnego" - powiedział Philly Byrne, wokalista Gama Bomb.



Siódmy album Gama Bomb trafi na rynek 4 grudnia (winyl, CD, cyfrowo) w barwach Prosthetic Records z Los Angeles, z którą zespół podpisał niedawno kontrakt, o czym pisaliśmy już w maju przy okazji premiery singla "Living For The Lockdown".

Teledysk do tytułowej kompozycji, a zarazem pierwszego singla z albumu “Sea Savage" Gama Bomb możecie zobaczyć poniżej:

Clip Gama Bomb Sea Savage

Oto lista utworów albumu "Sea Savage":

1. "Judo Killer"

2. "Sea Savage"

3. "Miami Supercops"

4. "She's Not My Mother, Todd"

5. "Ironblood"

6. "Lords Of The Hellfire Club"

7. "Sheer Khan"

8. "Rusty Jaw"

9. "Monsterizer"

10. "Ready, Steady, Goat!"

11. "Electric Pentacle"

12. "Gone Haywire".