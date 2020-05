Gama Bomb: Singel na rzecz bezdomnych

Thrashmetalowcy z irlandzkiej grupy Gama Bomb wydali singel, z którego dochód wesprze organizację charytatywną.

Gama Bomb wsparli organizację charytatywną /Brid Ni Lusaigh /

Mowa o wypuszczonym na początku maja, zupełnie nowym utworze o znamiennym tytule "Living For The Lockdown". Środki finansowe uzyskane z jego sprzedaży zasilą dublińską organizację Simon Community.



"Pandemia dotyka każdego z nas w inny sposób, ale najbardziej tych, którzy już wcześniej nie mieli lekko. Dublin to rodzinne miasto Gama Bomb, a zarazem to miejsce w Irlandii, gdzie jest obecnie największe zagęszczenie występowania wirusa. Simon Community zajmuje się bezdomnymi, którzy śpią pod gołym niebem i mają problemy zdrowotne - są z nimi na ulicach i znajdują im schronienie w czasie obecnego kryzysu" - wyjaśnia Philly Byrne, frontman Gama Bomb.

Reklama

"Simon Comminity to wspaniała organizacja pomagając tym, którzy mieli w życiu mniej szczęścia od nas. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują naszej pomocy. Dziękujemy za wasz wysiłek!" - dodał Domo Dixon, gitarzysta Gama Bomb.

Singel "Living For The Lockdown" wyprodukował Dixon, poza ścieżkami bębnów, nad brzmieniem których czuwał od dawna współpracujący z Gama Bomb producent Scott Atkins (m.in. Cradle Of Filth, Sylosis, Vader).

Z innych wieści z obozu Gama Bomb dowiadujemy się, że Irlandczycy podpisali właśnie kontrakt z kalifornijską Prosthetic Records i pracują już nad następcą albumu "Speed Between The Lines" z 2018 roku, który miałby się ukazać jesienią.

Wcześniej thrashowa formacja z Irlandii figurowała w katalogu Earache Records, a w ostatnich latach współpracowała z niemiecką AFM Records.

"Izolacja sprzyja byciu produktywnym, mamy już więc materiał, który starczyłby na dwie płyty. Teraz musimy tylko wybrać najlepsze kąski. Rozważamy nawet stworzenie z tego albumu konceptualnego. Mocno czuć w tym klimat Judas Priest i Suicidal Tendencies, co z pewnością będzie pasować do postapokaliptycznej aury roku 2021" - przeczuwa Philly Byrne.

Z utworem "Living For The Lockdown" Gama Bomb i stworzonym do niego wideoklipem możecie się zapoznać poniżej: