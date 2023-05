Nad programem Kelly Clarkson zebrały się czarne chmury po artykule, który został opublikowany na łamach magazynu "Rolling Stone". 11 osób, które pracowały lub pracują przy "The Kelly Clarkson Show", pożaliło się w nim, że są "przepracowane", "wyzyskiwane" i "straumatyzowane".

Obwiniają o to producentów trzymających pieczę nad programem, zwłaszcza producentkę wykonawczą, Alex Dudę. Gdy chodzi o samą Kelly Clarkson, uważają, że jest "fantastyczna" i "nie ma pojęcia, jak nieszczęśliwi są jej pracownicy".

Mobbing w programie Kelly Clarkson? Jurorka "The Voice" przerwała milczenie

Po szokującej publikacji gwiazda telewizji NBC zamieściła na swoim Instagramie oświadczenie.

"Przez 20 lat w branży rozrywkowej zawsze kierowałam się sercem i tym, co uważałam za słuszne. Uwielbiam mój zespół w 'The Kelly Clarkson Show' i świadomość się, że ktoś czuje się niedoceniany lub lekceważony w tym programie, jest dla mnie nie do przyjęcia" - stwierdziła.

Podkreśliła, że zawsze była i nadal będzie zaangażowana w tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego oraz zdrowego środowiska pracy w "The Kelly Clarkson Show". Zapowiedziała, że zarówno ona, jak i pracownicy wyższego szczebla, przejdą szkolenie, które da gwarancję tego, że "wszelkie przejawy toksyczności zostaną wyeliminowane".

Program Kelly Clarkson emitowany jest od 2019 r. Niedawno kontrakt na jego realizację przedłużono do 2025 r. Do tej pory show powstawał w Los Angeles, jednak nadchodzący sezon - piąty, będzie kręcony już w Nowym Jorku, ze względu na to, że wprowadzono tam niedawno nowe udogodnienia podatkowe. Clarkson deklaruje, że przy okazji rekrutowania nowego zespołu na wschodnim wybrzeżu USA zadba o to, by show tworzyli nie tylko najlepsi fachowcy, ale też najmilsi ludzie.

Kim jest Kelly Clarkson?

Kelly Clarkson jest jedną z osób, które symbolizują trwającą od 20 lat modę na różnego rodzaju reality i talent show. O ile nazwiska większości uczestników tych programów zostały zapomniane, ona wciąż jest w głównym nurcie show-biznesu. Clarkson sprzedała 28 mln albumów i 54 mln singli, zdobyła też trzy nagrody Grammy. A od 2019 r. prowadzi swój talk-show "The Kelly Clarkson Show" na antenie NBC.