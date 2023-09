Anastazja Maciąg, już od pewnego czasu znana i ceniona na krajowej scenie muzycznej, właśnie zdobyła uznanie na arenie międzynarodowej. Jej utwór "Moment" został wybrany jako część soundtracku do trzeciego sezonu brytyjskiego serialu "Top Boy" na platformie Netflix.

To wyjątkowe osiągnięcie potwierdza, że młoda artystka ma nie tylko talent, ale także pasję, która prowadzi ją do międzynarodowego sukcesu. "Top Boy," serial, którego producentem wykonawczym jest znany raper i producent muzyczny Drake, zyskał ogromną popularność na całym świecie i jest uważany za jeden z najlepszych brytyjskich dramatów kryminalnych. Włączenie utworu "Moment" do jego ścieżki dźwiękowej jest znaczącym wyróżnieniem dla Maciąg.



Kim jest Anastazja Maciąg? Widzowie mogą znać ją z "The Voice Kids"

Anastazja Maciąg to artystka, która od najmłodszych lat oddana jest muzyce. Jej niezwykły talent wokalny został zauważony przez rodziców, co skierowało ją na drogę artystycznej kariery.

Pierwszym znaczącym krokiem w jej muzycznej karierze było udział w programie "The Voice Kids" , gdzie zachwyciła zarówno trenerów, jak i widzów swoją charyzmą i głosem. Nastolatka, będąca podopieczną Dawida Kwiatkowskiego, dotarła do finału trzeciej edycji talent show TVP. Tam uznać musiała wyższość Marcina Maciejczaka.



Prawdziwy przełom nastąpił, kiedy Anastazja zwyciężyła w pierwszej edycji konkursu Rising Star. Ten triumf zaowocował kontraktem fonograficznym, co otworzyło przed nią jeszcze większe możliwości rozwoju artystycznego.

W 2023 roku Maciąg wystąpiła podczas festiwalu w Opolu, gdzie wykonała wspomnianą piosenkę "Moment". Konkursu premier polska wokalistka nie wygrała, a statuetka powędrowała w ręce Rafała Brzozowskiego za piosenkę w "W pokoju hotelowym".