Misza Hairulin: Co robi kontrabasista z "Maratonu uśmiechu"?

Jego żarty w "Maratonie uśmiechu" bawiły miliony Polaków. Co dziś robi uwielbiany przez widzów TVN Misza Hairulin?

Misza Hairulin poprowadzi nowy program w telewizji /TVP / Pytanie na śniadanie / Agencja FORUM

Misza Hairulin to kontrabasista znany widzom z "Maratonu uśmiechu".



Urodził się w rosyjskim Kuźniecku, w 1971 roku. Po ukończeniu Liceum Muzycznego na Łotwie przyjechał do Polski, gdzie kontynuował studia w Gdańsku.

Konwencja wspomnianego show TVN-u była prosta - uczestnicy opowiadali serię dowcipów, które oceniało jury i widzowie zgromadzeni w studiu. Wygrywał ten, kto najbardziej rozbawił publikę. Program emitowany na antenie telewizji TVN w latach 1999-2007. Hairulin występował tam z zespołem.

Poza przygrywaniem w programie TVN Misza występował tam jako "gwóźdź programu", co odcinek zabawiając publiczność swoimi żartami.



Zdjęcie Misza Hairulin znany jest z "Maratonu Uśmiechu" / Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

Oprócz udzielania się w telewizyjnych show kontrabasista wciąż zajmuje się muzyką. Stworzył ścieżkę dźwiękową m.in. do serialu dokumentalnego "Kawaleria", filmów fabularnych "Testosteron", "Sloow" i "Jutro idziemy do kina". Skomponował również muzykę do serialu "Bodo". Współpracował także m.in. z Magdą Steczkowską.

W 2012 roku był gospodarzem “Godziny na poddaszu" w telewizji TTV. W 2014 roku muzyk poprowadził natomiast kolejny kulinarny program "Każdemu w smak!". Tym razem na antenie TV Puls.

Wideo T\/N - Fragment programu rozrywkowego (circa 2001-2002)

Hairulin jednocześnie cały czas koncertuje i tworzy ze swoim trio Hot Water Company. W skład zespołu oprócz kontrabasisty wchodzą: Krystyna Steczkowska (skrzypce) oraz Grzegorz Karaś (pianino). Prywatnie Misza Hairulin związany jest z Krystyną Steczkowską.

W 2019 roku grupa zremiksowała słynną piosenkę "Meluzyna" Małgorzaty Ostrowskiej.