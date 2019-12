Miss Suprantional 2019 w Katowicach: Doda i inne gwiazdy na scenie [PROGRAM, TRANSMISJA]

W piątkowy wieczór (6 grudnia) w Katowicach odbędzie się gala Miss Supranational. Jedną z gwiazd transmitowanego przez Polsat pokazu będzie Doda. Kto jeszcze pojawi się na scenie?

W konkursie Miss Supranational wystąpi prawie 80 kandydatek z całego świata.

Polskę reprezentować będzie Kamila Świerc, Miss Polski 2017.

Imprezę otworzy Doda.



"Przyłożyłam dużą wagę do tego, aby rozpocząć z wielką pompą, ale też z przesłaniem, bo ja nie lubię robić czegoś bez ukrytej misji (...) więc wybrałam takie piosenki do medleya, które świadczą o kobiecej mocy, sile, a nie tylko o wyglądzie (...) Nie zawiodę swoich fanów jeżeli chodzi o show. Będę przez chwilę feniksem oraz Wonder Woman! Ale będę też wykonywać swój singel, czyli dla wszystkich coś fajnego" - mówi w rozmowie z Party.pl Doda.

Na scenie wystąpią także czeski reprezentant na Eurowizji 2018 Mikolas Josef ("Acapella"), Piotr Cugowski i Aleksandra Szwed.

Uczestniczki oceniać będą wokalistka Monika Lewczuk (Miss Supranational 2011), Sandra Kubicka, Mariusz Czerkawski, Aleksandra Szwed, Tomasz Barański oraz Miss Supranational 2018 Valeria Vazquez z Portoryko i Mister Supranational 2018 Prathamesh Maulingkar (Indie).

Wybory Miss Supranational poprowadzi międzynarodowy duet: zwycięzca 10. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Damian Kordas i prezenterka BBC - Anita Jones. Zwyciężczyni konkursu oprócz korony otrzyma także nagrody o wartości 50 tysięcy dolarów.