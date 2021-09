Misia Furtak odniosła się m.in. do wypowiedzi ministra Przemysława Czarnka, który stwierdził, że zajęcia SKS będą kierowane przede wszystkim do dziewcząt, gdyż według niego to one mają większy problem z otyłością.

W zapowiadającej jej nowy album piosence, Misia Furtak wskazuje, że "większym problemem" jest zupełnie co innego.

"Długo dzwoniła mi w uszach ta wypowiedź. Jak bardzo trzeba nie rozumieć problemów związanych z zaburzeniami żywienia, aby coś takiego powiedzieć? Dziewczyny już są skupione na swoich ciałach i próbują doścignąć wzorce z Instagrama. Kultura celebrity powoduje, że odchudzają się kilkuletnie dziewczynki. A w dalszym życiu czeka je pogoń za 'idealną sylwetką', przez co cierpienie i strach wcale nie znikają. Gratuluję panu ministrowi kolejnej posady (Furtak nawiązuje do tego, że Czarnek został wiceprzewodniczącym rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów atomowych - przyp. red.), ale najpierw lepiej byłoby nauczyć się dobrze wykonywać tę pierwszą" - skomentowała.

Z ogólnodostępnego raportu Narodowego Funduszu Zdrowia "Cukier, otyłość - konsekwencje" wynika, że w 2019 roku z problemem otyłości boryka się 13 proc. chłopców i 5 proc. dziewczynek. Z kolei problem nadwagi dotyczy 31 proc. chłopców i 20 proc. dziewcząt. Wartości, jak czytamy w raporcie, odnoszą się do 2016 roku.

"Na to co mówisz zważ" to drugi singel zapowiadający nadchodzący album Misi Furtak, którego premiera przewidziana jest na jesień 2021. Poprzednia piosenka - "Jest z nami" artystki ukazała się w styczniu 2021 roku, a jej bohaterem był prezydent Andrzej Duda.



Misia Furtak na swoim koncie ma minialbum "Epka" z 2013 roku (wydany jako Misia Ff) oraz płytę "Co przyjdzie?" z 2019 roku.