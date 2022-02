Misery Index: Album "Complete Control" gotowy

"Complete Control", siódmy album w ponad 20-letniej karierze grupy z Baltimore w stanie Maryland, zmiksował amerykański fachowiec Will Putney. Za mastering odpowiada Szwed Jens Bogren, który zajął się tym etapem produkcji we własnym studiu Fascination Street. Autorem okładki jest amerykański artysta Matt Lombard.

"'Complete Control' to zrodzony w czasach pandemii opus jadowitego death metalu czerpiącego pełnymi garściami z nieprzemijających inspiracji brutalnym hard- i grindcore'em" - oznajmił Jason Netherton, grający na basie wokalista Misery Index i były członek Dying Fetus.

Przypomnijmy, że następca płyty "Rituals Of Power" (2019 r.) będzie pierwszym materiałem Misery Index w barwach nowego wydawcy - niemieckiej Century Media Records - z którym Amerykanie podpisali kontrakt w 2020 roku. Premierę “Complete Control" zaplanowano na 13 maja.

Pierwszy singel z nowego longplaya Misery Index oraz towarzyszący mu wideoklip poznamy 11 marca. Zespół zapowiedział również własną trasę po Europie, która miałaby się odbyć w tym roku.

Dodajmy, że w 2021 roku kwintet z Baltimore wydał kompilacyjny materiał "Coffin Up The Nails" z przeróbkami, utworami demo i alternatywnymi wersjami własnych numerów, a na początku lutego bieżącego roku singel "Strategies Of Manipulation" z cyklu Decibel Flexi Series poczytnego amerykańskiego magazynu "Decibel".

Przeróbki "When Glory Beckons" Bolt Thrower w wykonaniu Misery Index ze wspomnianej kompilacji możecie posłuchać poniżej:

Wideo MISERY INDEX - When Glory Beckons (Bolt Thrower Cover)

Na płycie "Complete Control" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Administer The Dagger"

2. "The Eaters And The Eaten"

3. "Complete Control"

4. "Necessary Suffering"

5. "Rites Of Cruelty"

6. "Conspiracy Of None"

7. "Infiltrators"

8. "Reciprocal Repulsion"

9. "Now Defied!".