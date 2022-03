"Minelli, ulubienica wszystkich miłośników tańca, wraca z nowym, klubowym bangerem" - czytamy w zapowiedzi.

"Ta piosenka opowiada o powielanych bez końca kliszach w miłości oraz niekończących się zmaganiach, by odejść z nieudanego związku" - opowiada rumuńska wokalistka.

W pracy nad "MMM", Minelli wsparł jej stały współpracownik, Viky Red, który odpowiadał za produkcję przeboju "Rampampam" (ponad 174 mln odsłon).

Singlowi "MMM" towarzyszy teledysk, który wyreżyserował Bogdan Daragiu.

Kim jest Minelli?

33-letnia Minelli to obecnie jedna z największych gwiazd na rumuńskiej scenie. Rozgłos zdobyła dzięki takim piosenkom, jak "UP" i "Flashbacks" (innej rumuńskiej gwiazdy disco - INNA), "F*ck That" (Bastard) czy "Addicted" (Sickotoy).

Single "Rampampam" oraz "Nothing Hurts" trafiły na liczne listy przebojów, gromadząc 120 miliona streamów i 200 milionów odsłon. Ponadto, utwór "Rampampam" dotarł na 4. miejsce zestawienia Global Shazam.

Na scenie pojawiła się w 2017 roku z singlem "Empty Spaces". W 2019 roku wydała utwór "Mariola", który trafił na szczyt listy Airplay, iTunes, TV i Spotify Viral, a na YouTube zgromadził 20 milionów odsłon.

Pod koniec 2020 roku wydała "Nostalgic Illusions", równie sentymentalną, co przebojową EP-kę z utworami "Illusion" i "Nostalgia".

W Minelli, gwiazdę ubiegłorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie, wcieliła się Ania Rusowicz w ostatnim odcinku programu "Twoja twarz brzmi znajomo".