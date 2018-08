Była już pielgrzymkowa wersja przeboju "Despacito", teraz przerobiony został utwór Sławomira "Miłość w Zakopanem". Jak prezentuje się "Miłość w Częstochowie"? Sprawdźcie sami.

Sławomir jest zachwycony pielgrzymkową wersją jego hitu /VIPHOTO / East News

"Miłość w Zakopanem" to największy hit aktora i wokalisty rock polo Sławomira Zapały. Piosenka z kwietnia 2017 roku podbiła polską sieć, zgarniając w ciągu kilkunastu miesięcy 169 milionów wyświetleń na Youtube.



Clip Sławomir Miłość w Zakopanem

Nic dziwnego, że w sieci można natknąć się na dziesiątki coverów utworu. Najnowszym, który bije rekordy popularności jest ten z pielgrzymki do Częstochowy nazwany "Miłość w Częstochowie".

"Miłość, miłość w Częstochowie, czeka na nas Matka z Bogiem. Pielgrzymami my, a Ty królową Polski" - śpiewają pielgrzymi.



Wideo Pielgrzymkowe "Miłość w Zakopanem"- Grupa 20 Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę (XXXV PPT)

Zachwycony nową wersją jest sam Sławomir, który skomentował to w następujący sposób:

"Cześć, tu Sławomir. To jest prawdziwa radość. Jestem z was dumny. Tylu liderów w żółtych koszulkach to jeszcze nie widziałem".

Przypomnijmy, że w zeszłym roku hitem pielgrzymek była specjalna wersja hitu Luisa Fonsiego i Daddy Yankee’ego "Despacito".