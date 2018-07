Milo Kurtis (Maanam) o Korze: Była cudowną osobą

"Kora Jackowska była cudowną osobą, zawsze blisko ludzi; po moim odejściu z Maanamu, kiedy miałem jakiś problem, zawsze mogłem na nią liczyć - powiedział w rozmowie z PAP muzyk Milo Kurtis, który w 1975 r. razem z Markiem Jackowskim założył Maanam. Kora zmarła na raka jajnika w wieku 67 lat.

Kora nie żyje. Wokalistka miała 67 lat / Jacek Domiński / Reporter

W sobotę, o godz. 5.30 zmarła liderka zespołu Maanam - Kora, czyli Olga Sipowicz. Miała 67 lat. Wokalistka odeszła w swoim domu w Bliżowie, w otoczeniu najbliższych. Informację potwierdziła PAP prof. Magdalena Środa, która towarzyszyła artystce w chwili śmierci.

"Poznałem Korę jeszcze w czasach hipisowskich na początku lat 70. Ona swoją karierę muzyczną rozpoczynała śpiewając chórki z Małgorzatą Ostaszewską w zespole Osjan. Następnie Marek Jackowski odszedł z Osjana i razem ze mną założył Maanam" - powiedział PAP Kurtis.

Jak wyjaśnił, nazwa zespołu Maanam powstała od imion Milo i Marek. "Po ok. roku dołączyła do nas Kora. Początkowo graliśmy spokojne, akustyczne utwory, lecz Kora chciała grać muzykę bardziej energiczną. Ludzie pamiętają ją tylko, jako piosenkarkę, a ona interesowała się również filozofią, sztuką, dużo czytała - była nieprawdopodobnie mądrą kobietą" - podkreślił muzyk.



"Była bardzo blisko ludzi. Już po moim odejściu z Maanamu, kiedy miałem jakiś problem, zawsze mogłem na nią liczyć. To przepiękna, cudowna osoba, kochająca ludzi" - wspominał.

Pytany o to czy któraś z piosenek w szczególny sposób zapisały się w jego pamięci Kurtis przyznał, że są to "Cykady na Cykladach". "Mieszkałem na greckiej wyspie Naxos - największej wyspie archipelagu Cyklady. Korze tak się tam spodobało, że napisała tę piosenkę" - mówił artysta. "Cykady na Cykladach" to piąty singiel wydany w 1981 r., kolejny wielki przebój zespołu.

Kora, czyli Olga Aleksandra Sipowicz urodziła się 8 czerwca 1951 roku w Krakowie. Była wokalistką rockową i autorką tekstów piosenek. W latach 1976-2008 była liderką zespołu Maanam.

Od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową.