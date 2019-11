"Milionerzy": Pytanie za 500 tys. zł o muzykę Krzysztofa Pendereckiego [ODPOWIEDŹ]

Pół miliona zł warte było pytanie w ostatnim odcinku "Milionerów", które dotyczyło muzyki jednego z najsłynniejszych polskich kompozytorów.

Muzyczne pytanie za 500 tys. zł w "Milionerach"

Emitowany na antenie TVN show prowadzony jest niezmiennie przez Huberta Urbańskiego.

Jakie rady ma Hubert Urbański dla uczestników "Milionerów"?

Program okazał się przebojem stacji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Nowe odcinki "Milionerów" ruszyły wraz ze startem jesiennej ramówki TVN.

W czwartek (14 listopada) uczestniczka dotarła do pytania za pół miliona zł, które brzmiało tak: "Muzykę skomponowaną przez Krzysztofa Pendereckiego usłyszymy we wszystkich tych filmach. Ale specjalnie stworzył ją do:".

Do wyboru były następujące odpowiedzi: "Egzorcysty" Friedkina, "Lśnienia" Kubricka, "Wyspy tajemnic" Scorsesego i "Rękopisu znalezionego..." Hasa.

Penderecki: Threnody for the Victims of Hiroshima

Uczestniczka postanowiła skorzystać z koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Tomasz z Gliwic zdecydował, że nie będzie nawet sugerował odpowiedzi, bo nie był jej pewien.

Grająca w "Milionerach" skłaniała się ku odpowiedzi "Lśnienie" Kubricka, ale stwierdziła, że nie jest na tyle przekonana, by zaryzykować, dlatego ostatecznie wycofała się wygrywając 250 tys. zł.



Prawidłowa odpowiedź to "Rękopis znaleziony w Saragossie" Jerzego Hasa.