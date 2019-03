​"Milionerzy": Pytanie o przebój z "Westworld" za 20 tys. zł [MILIONERZY TVN]

W ostatnim odcinku "Milionerów" pojawiło się kolejne pytanie związane z muzyką. Jak poradził sobie uczestnik?

Andrzej Ropa i jego muzyczne pytanie za 20 tys. zł /TVN

Emitowany na antenie TVN show prowadzony jest niezmiennie przez Huberta Urbańskiego.

Wideo Jakie rady ma Hubert Urbański dla uczestników "Milionerów"? (Agencja TVN/x-news)

Program okazał się przebojem stacji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Nowe odcinki ruszyły wraz ze startem wiosennej ramówki TVN.

W czwartek (7 marca) do gry usiadł Andrzej Ropa z Krakowa.

Prowadzący poligraficzną firmę reklamową przez kolejne etapy przechodził bez problemu - ale przy pytaniu za 20 tys. zł postanowił skorzystać z pierwszego koła ratunkowego.

Pan Andrzej poprosił o telefon do przyjaciela, gdy zobaczył następujące pytanie: "W serialu 'Westworld' Ramin Djawadi wykorzystał własną aranżację utworu 'Back to Black'". Do wyboru były następujące odpowiedzi: Sade Adu, Imaani, Amy Winehouse i Adele.

Uczestnik oglądał ten serial, ale nie znał prawidłowej odpowiedzi. "Nie wiem dlaczego, ale skojarzyło mi się to od razu z Metalliką" - powiedział długowłosy pan Andrzej. Podpowiadamy - utwór Metalliki nosi tytuł "Fade to Black" (posłuchaj!).

Wracając do programu, uczestnik zadzwonił do swojej przyjaciółki Marty, która wskazała na Amy Winehouse. Tą odpowiedź zaznaczył właśnie pan Andrzej, który do tej pory na razie wygrał 75 tys. zł, wykorzystując wszystkie trzy koła ratunkowe. W poniedziałek (11 marca) usłyszy pytanie za 125 tys. zł.

Clip Amy Winehouse Back To Black

"Milionerzy" są emitowani od poniedziałku do czwartku o 20.55.