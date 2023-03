"Milionerzy" to emitowany na antenie TVN show prowadzony przez Huberta Urbańskiego. Program stał się kultowym w polskiej telewizji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Choć niektóre pytania bywają trudne, inne dość problematyczne, bo dwuznaczne, to czasem też wpada najtrudniejszy rodzaj pytań - związanych z muzyką!

"Milionerzy": Kto zagrał legendarną solówkę w piosence The Beatles?

W ostatnim odcinku "Milionerów" grę kontynuowała Klaudia Rymut, która zaczęła walkę o milion złotych we wcześniejszym epizodzie. Kobieta pracująca jako analityczka ryzyka produktu oraz absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego miała na koncie już gwarantowane 40 tys. złotych i... szła jak burza!

Po kilku pytaniach o m.in. geografię i historię dotarła do pytania za 500 tysięcy złotych. Wielu fanom muzyki nie sprawiłoby ono większego problemu, ale stało się naprawdę dużą zagwozdką dla uczestniczki.

Pytanie brzmiało:

"Kto gra solo na gitarze elektrycznej w utworze 'While My Guitar Gently Weeps' na płycie 'The Beatles' zwanej Białym Albumem?"

Do wyboru miała czterech wybitnych gitarzystów:

A. Jimi Hendrix

B. Eric Clapton

C. George Harrison

D. Jimmy Page

Według podpowiedzi publiczności, za solo stał George Harrison, który na co dzień w Beatlesach grał na gitarze prowadzącej. Była to zła odpowiedź i Klaudia Rymut musiała pożegnać się z programem z 40 tysiącami złotych na kącie.

W 1968 roku grupa The Beatles przechodziła poważny kryzys, a Harrison przyjaźnił się z Claptonem. Przez pewien czas plotkowano nawet, że Eric Clapton może dołączyć do zespołu, a podczas nagrywania kompozycji "While My Guitar Gently Weeps" zaprosił on kolegę do zagrania kultowego fragmentu. Nie znajdziemy o tym jednak oficjalnej informacji na płycie - Eric Clapton nie mógł podpisać się własnym nazwiskiem pod nagraniem z powodu problemów prawnych związanych z należeniem do innej wytwórni.