Ogłoszeniu nowego krążka Miley Cyrus towarzyszy zwiastun zapraszający do świata artystki. Miley ujawniła również zjawiskową okładkę albumu, na której widnieje sfotografowana przez Briannę Capozzi.

Miley jeszcze nigdy nie była tak silna i pewna siebie. Zarówno muzycznie, jak i wizualnie, "Endless Summer Vacation" odzwierciedla jej aktualny fizyczny i psychiczny stan, na których ostatnio mocno się skupiła. Płyta jest listem miłosnym do jej ukochanego Los Angeles. Nagrany w LA album został wyprodukowany z Kidem Harpoonem, Gregiem Kurstinem, Mike WiLL Made-It i Tylerem Johnsonem.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Miley Cyrus zapowiada nowy krążek. Promuje go utworem "Flowers"

Miley weszła w 2023 rok mocnym krokiem - zorganizowała imprezę sylwestrową, którą współprowadziła z megagwiazdą - a prywatnie jej matką chrzestną - Dolly Parton, a która okazała się ogromnym sukcesem. W programie na żywo znalazło się sporo gości specjalnych, takich jak Sia, Latto, Rae Sremmurd, David Byrne, Liily, Fletcher, Paris Hilton, Chloe Fineman z SNL, Sarah Sherman czy komediowe trio Please Don't Destroy.



Miley Cyrus jest jedną z najbardziej wpływowych artystek popkultury z ponad 190 milionami obserwujących na Instagramie. Ma na koncie sześć albumów #1, w tym nominowany do nagrody Grammy "Bangerz" (2013), który w samych Stanach Zjednoczonych pokrył się potrójną platyną. Artystka ma za sobą pięć wyprzedanych światowych tras koncertowych i występ w Polsce w ramach Orange Warsaw Festival 2019, który odbył się dzień po premierze EP-ki "She Is Coming".

Instagram Wideo Rozwiń

W listopadzie 2020 roku Miley wydała długo wyczekiwany siódmy album studyjny "Plastic Hearts". Uznany przez krytyków krążek zadebiutował na 1. miejscu listy Billboardu Top Rock Albums i jest jej szóstym albumem #1, czyniąc z niej jedną z dziesięciu najlepiej sprzedających się artystek tego stulecia. Album zawiera współprace z takimi gwiazdami jak Billy Idol, Joan Jett i Dua Lipa i do tej pory zdobył ponad trzy miliardy odtworzeń.



W 2021 roku Miley dołączyła do The Kid LAROI. przy remiksie piosenki "Without You", który zadebiutował na 1. miejscu listy Billboardu Rock Chart. Pojawiła się także na płycie Metalliki "The Metallica Blacklist Album" w coverze "Nothing Else Matters" z udziałem Eltona Johna, Yo-Yo Ma, Roberta Trujillo, WATTa i Chada Smitha.



Miley spędziła większość 2021 roku w trasie, w tym jako headlinerka na festiwalach Lollapalooza w Argentynie, Chile i Brazylii. To właśnie w Ameryce Południowej wystąpiła dla ponad milionowej publiczności. Jako niestrudzona rzeczniczka osób LGBTQ+, Miley poświęca większość czasu swojej organizacji non-profit The Happy Hippie Foundation, wspierając młodzież w kryzysie bezdomności, społeczność LGBTQ+ i inne potrzebujące pomocy grupy.



Czytaj też: