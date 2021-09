Miley Cyrus powróciła do koncertowania. "To przerażające"

Miley Cyrus w 2021 roku zagrała jedynie około 10 małych koncertów. Przez ostatnie lata tyle była w stanie zagrać w ciągu dwóch tygodni. Pandemia ciążyła także jej, o czym przyznała fanom w trakcie niedawnego koncertu na Summerfest w Milwaukee.

Miley Cyrus o atakach paniki

Wokalistka była jedną z głównych gwiazd festiwalu, a zaraz przed ponownym wyjściem na scenę nie czuła się najlepiej. Jak wyznała w trakcie koncertu, miała wrażenie, że zaraz dostanie ataku paniki. Jej samopoczucie wynikało z faktu, że odzwyczaiła się od koncertów, a scena przestała być jej domem w ciągu ostatnich dwóch lat.

Opowiedziała to fanom, zapewniając, że z powodu lęku na pewno nie zejdzie ze sceny. "Parę piosenek temu, gdy zgasły światła, czułam się, jakbym miała dostać ataku paniki" - zaczęła Miley.

"Jak wszyscy, przez ostatnie półtora roku byłam zamknięta, odizolowana i oszałamia mnie bycie z powrotem w tym miejscu, które kiedyś wydawało mi się moim naturalnym środowiskiem. Bycie na scenie było kiedyś jak bycie w domu, a teraz już tak nie jest, bo spędziłam w domu tyle czasu, że się zamknęłam. To było bardzo drastyczne. Bycie w pandemii było zaskakujące i przerażające, ale wychodzenie z pandemii jest także nieco przerażające" - powiedziała gwiazda.

"Chciałam być szczera z tym, jak się czuję. Bo myślę, że bycie szczerą na ten temat, to sprawia, że mniej się boję, ponieważ wszyscy doświadczamy tego g*wna razem" - wyznała Miley.

W setliście wokalistki znalazły się utwory z albumu "Plastic Hearts" z 2020 roku, a także covery najsłynniejszych wokalistek, m.in. Debbie Harry, Cher czy Janis Joplin. W zeszłym tygodniu ukazała się piosenka Miley z Lil Nas X-em, "Am I Dreaming". Wcześniej piosenkarka pojawiła się w nowej wersji "Nothing Else Motters" Metalliki.

