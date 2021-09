Miley Cyrus w utworze z Metalliką! Posłuchaj nowej wersji "Nothing Else Matters"

Po raz pierwszy wokalistka wykonała "Nothing Else Matters" podczas występu na festiwalu Glastonbury w 2019 roku. Wcześniej muzycy Metalliki reagowali pozytywnie na jej występ podczas koncertu upamiętniającego Chrisa Cornella. Cyrus zaśpiewała tam "Say Hello 2 Heaven" zespołu Temple of The Dog.

Od kilku miesięcy zespół i fani przygotowywali się do premiery wyjątkowego wydawnictwa, a teraz ukazała się wersja live Cyrus zagrana z Metalliką w programie radiowym Howarda Sterna.

Wideo Miley Cyrus & Metallica - Nothing Else Matters (Howard Stern Show Live Performance)

Jak informował zespół, "The Metallica Blacklist" to znacznie więcej niż tribute album. To celebracja niesłabnącego wpływu albumu "Metallica" na kolejne generacje artystów. To także jeden z najbardziej ambitnych projektów przygotowanych przez team zespołu. Do "Blacklist" zaproszono ponad 50 artystów reprezentujących niesamowicie różnorodny zakres gatunków, pokoleń, kultur, kontynentów i nie tylko. Każdy z nich zaprezentował własną i wyjątkową wizję ulubionego utworu z czarnego albumu.

"The Metallica Blacklist" to przypomnienie, dlaczego album sprawił, że Metallica trafiła do głównego nurtu, oraz nowy wgląd w uniwersalne i ponadczasowe kompozycje.

Swoje wersje przygotowali m.in. Miley Cyrus (z udziałem WATT, Eltona Johna, Yo-Yo Ma, Roberta Trujillo, Chada Smitha), Dave Gahan, Juanes, Ghost, Alessia Cara & The Warning, Weezer, Sam Fender, Royal Blood, St. Vincent, Biffy Clyro, Corey Taylor, J Balvin, Chase & Status feat. BackRoad Gee, The Neptunes, Volbeat, The HU, Phoebe Bridgers, PG Roxette, IDLES, Imelda May, Kamasi Washington oraz Rodrigo y Gabriela. Fizyczna edycja płyty pojawi się na półkach sklepowych 1 października.