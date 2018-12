Miley Cyrus i Mark Ronson "Nothing Breaks Like a Heart": Ukryte szczegóły w klipie

Ponad 11 milionów wyświetleń w pięć dni zaliczył teledysk Miley Cyrus i Marka Ronsona "Nothing Breaks Like a Heart". Internauci natychmiast wychwycili kilkanaście szczegółów ukrytych w klipie.

"Nothing Breaks Like a Heart" zapowiada nowy album brytyjskiego producenta Marka Ronsona. Gwiazdor zapowiedział, że jego płyta będzie pełna "smutnych przebojów". "Nadchodzi era złamanego serca... szybciej, niż myślicie" - napisał na Twitterze.

Clip Mark Ronson Nothing Breaks Like a Heart - ft. Miley Cyrus

Klip wyreżyserował duet We Are From L.A., znany m.in. ze stworzenia teledysku do singla "Happy" Pharrella Williamsa. Natychmiast po premierze teledysku fani wokalistki i producenta zaczęli doszukiwać się w nim ukrytych znaczeń i symboli.

Pod wrażeniem spostrzegawczości internautów był Mark Ronson, który napisał o tym na Twitterze. "Świetnie, że ludzie wygrzebują w tym klipie różne znaczenia. Sam niektóre dopiero wyłapuję" - stwierdził.



O.J. Simpson i Fox News

Już na początku teledysku widzimy, jak Miley Cyrus jedzie pustą autostradą, a eskortuje ją kilka radiowozów, helikopter policyjny oraz helikopter stacji telewizyjnej. Przy drodze pojawiają się natomiast tłumy fanów wokalistki z różnymi transparentami.

Te sceny są nawiązaniem do prawdopodobnie najsłynniejszego pościgu w historii Stanów Zjednoczonych, czyli uciekającym przed policją futbolistą O.J. Simpsonem. Sportowiec nie chciał stanąć przed sądem w związku z morderstwem żony, wziął zakładnika, a w trakcie pościgu groził, że popełni samobójstwo. Wolno jadący gwiazdor został eskortowany do swojej posiadłości przez dziesiątki radiowozów, dzięki helikopterom telewizyjnym pościg zobaczyły setki milionów widzów.



W klipie Ronsona i Cyrus pojawia się fikcyjna stacja Wolf News, co jest nawiązaniem do kanału Fox News.



Przeszłość Miley

W teledysku kilkakrotnie widzimy nawiązania do kontrowersyjnej przeszłości wokalistki. W jednym radiowozie koło lusterka policjant ma zawieszony breloczek z podobizną gwiazdy z klipu "Wrecking Ball" (przypomnijmy, że to ten, w którym Miley pozowała nago na kuli do burzenia budynków). Pojawia się też ogromny pluszowy miś, znany z klipu "We Can't Stop". W policyjnym helikopterze znalazła się natomiast okładka singla "23" piosenkarki, a na karabinie antyterrorysty widzimy napis "MILEY".



Przeciwko Kościołowi...

W trakcie jednej ze scen wokalistka wjeżdża samochodem do klubu ze striptizem, w której obok tancerek siedzą księża. To według fanów Miley ma to pokazać hipokryzję kleru. Przy drodze pojawiają się też zakonnice w towarzystwie Jezusa.



Niektórzy twierdzą, że klub ze striptizem ma inne znaczenie. Jest to odwołanie do występu Miley Cyrus na Teen Choice Award w 2009 roku, kiedy to wokalistka zatańczyła na rurze. W 2014 roku Sinead O’Connor stwierdziła, że Cyrus ubiera się jak striptizerka.



....i prezydentowi

Cyrus w "Nothing Breaks Like a Heart" wyraziła solidarność z futbolistą Colinem Kaepernickiem, który w październiku 2016 roku podczas jednego ze spotkań ligi NFL uklęknął podczas hymnu Stanów Zjednoczonych, co odebrane zostało jako znieważenie symboli narodowych.



Kaepernick tłumaczył, że zrobił to w ramach walki nierównością rasową i sprzeciwu wobec prześladowaniu Afroamerykanów. Sportowca po tym zdarzeniu poparło wielu celebrytów.

Jawnym sprzeciwem wobec prezydenta Donalda Trumpa był też mężczyzna z tłumu w klipie, który na rękach miał wytatuowane słowa "Miley na prezydenta" oraz "Król jest nagi".



Sprzeciw wobec broni

Podczas klipu widzimy również sceny ze strzelnicy, na której używania broni uczą się już najmłodsze dzieci. Wokalistka wielokrotnie apelowała w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących posiadania broni przez Amerykanów. Występowała m.in. podczas marcowego Marszu dla życia w Waszyngtonie.



Przemycony wulgaryzm

Teledysk do singla Ronsona i Cyrus kręcony był w stolicy Ukrainy, Kijowie. Jednak wokalistka nie zapomniała o amerykańskich korzeniach. Jej samochód ma rejestrację ze stanu Tennessee o numerze 370H55V. Po odwróceniu rejestracji otrzymujemy słowo "ASSHOLE" (z ang. d*pek).



Ukrzyżowanie

Na samym końcu klipu Miley Cyrus pozuje z rozłożonymi rękami na tle postawionego w pionie samochodu. Ma to obrazować jej ukrzyżowanie przez media i fanów za zachowanie z przeszłości lub też poświęcenie siebie i swojej twórczości w imię ważniejszych spraw, o których śpiewała m.in. w "Nothing Breaks Like a Heart".