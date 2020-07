Między Nicole Scherzinger a Thomem Evansem kwitnie miłość

Nicole Scherzinger i jej partner Thom Evans postanowili udać się na urlop, aby świętować 42. urodziny wokalistki. Gwiazda pochwaliła się zdjęciami z wakacji, na których zachwyca figurą.

Nicole Scherzinger i Thom Evans są ze sobą od kilku miesięcy /TM/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Nicole Scherzinger urodziny obchodziła pod koniec czerwca. Wokalistka z powodu pandemii zdecydowała się na kameralne świętowanie ze swoim partnerem, byłym zawodnikiem rugby Thomem Evansem.

Wokalistka w długim poście na Instagramie podziękowała Bogu za wszystkie dobre rzeczy, które je spotkały. Wspomniała też o swoim nowym związku. "Dziękuje ci, że pokazałeś mi prawdziwe znaczenie miłości, szczęścia i pokoju".

Gwiazda udostępniła również wspólne zdjęcia z Evansem, które przykuły uwagę fanów ze względu na znakomitą figurę wokalistki. Nie zabrakło komentarzy, w których internauci komplementowali wygląd celebrytki oraz nie dowierzali, że ma już 42 lata.



35-letni Thom Evans jest młodszy od swojej nowej partnerki o siedem lat.

Wokalistka znana z grupy Pussycat Dolls od dłuższego czasu związana jest z telewizją jako jurorka i uczestniczka różnych programów. Oceniała uczestników takich talent shows, jak m.in. "The X Factor" (wersja amerykańska i brytyjska), "The Masked Singer" (USA), "Mam talent" (Australia), "The X Factor: Celebrity" i "The X Factor: The Band".

To właśnie na planie brytyjskiego "The X Factor: Celebrity" (pokazywanego jesienią 2019 r.) Nicole Scherzinger poznała Thoma Evansa. Były reprezentant Szkocji w rugby wziął udział w tym programie jako członek grupy Try Star, z którą zajął ostatecznie piąte miejsce.

Życie uczuciowe Nicole Scherzinger od dawna jest obiektem zainteresowania mediów plotkarskich. W latach 2000-04 związana była z Nickiem Hexumem, wokalistą grupy 311 (byli zaręczeni). Znacznie głośniejszy był jej związek z młodszym od niej o siedem lat Lewisem Hamiltonem, mistrzem Formuły 1 - para kilkakrotnie się rozstawała i wracała do siebie, ostatecznie w lutym 2015 r. ten związek się zakończył. Wokalistkę łączono również z bułgarskim tenisistą Grigorem Dimitrowem (ur. 1991).