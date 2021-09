Mieczysław Szcześniak ma na swoim koncie Bursztynowego Słowika, trzy Fryderyki i kilka hitów, takich jak "No co ty na to?". Zaśpiewał z Edytą Górniak duet, który nucił cały kraj ("Dumka na dwa serca" do filmu "Ogniem i mieczem"). Reprezentował również Polskę podczas 44. Konkursu Piosenki Eurowizji w Jerozolimie w 1999 roku z piosenką "Przytul mnie mocno".

Nagle jednak jego kariera ucichła, Szcześniak przeprowadził się na wieś, zaczął się coraz rzadziej pojawiać w mediach, od 2016 roku nie pojawiają się nowe płyty. Ostatnia w dorobku wokalisty to album "Nierówni".

Artysta na tyle broni swojej prywatności, że niechętnie korzysta z social mediów i nie udostępnia tam zbyt wielu fotografii swoich ani rodziny. Zaskoczył ostatnio swoich fanów, wrzucając zdjęcie z Igorem Herbutem i Mateuszem Krautwurstem. Zobaczcie, jak się zmienił!

W komentarzach nie brakuje pytań o najbliższe koncerty oraz o to, co dzieje się z muzykiem.

"Człowieku dlaczego cię nie widać ? Nie słychać?", "Mietku, kiedy koncert? Przylecę!", "Panie Mietku uwielbiam Pana piosenki. Czekam z utęsknieniem na spotkanie z Panem podczas koncertu" - piszą fani.



Szcześniak przygotowuje się teraz do trasy "3. Tribute to" gdzie wystąpi obok m.in. Krzysztofa i Wojtka Cugowskich, Patrycji Kazadi, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona. Podczas koncertów artyści wykonają piosenki nieżyjących już legendarnych wykonawców, m.in. Michaela Jacksona, Freddiego Mercury (Queen), Whitney Houston, Chestera Benningtona (Linkin Park), Jimiego Hendrixa, czy Ryszarda Riedela (Dżem).