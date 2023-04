Założona w 2020 r. szwajcarska firma MusicBird, specjalizująca się w nabywaniu praw muzycznych i zarzadzaniu nimi, oświadczyła, że kupiła od Midge’a Ure’a katalog muzyczny, składający się z ponad 300 jego piosenek. Są to zarówno utwory solowe, jak i te, które artysta nagrał m.in. z zespołami Ultravox, Visage, Thin Lizzy, Rich Kids, Slik.

"To ważny moment dla mnie jako artysty i autora tekstów, gdy moje piosenki znajdują nowy dom w MusicBird. Wśród ludzi, którzy naprawdę pasjonują się muzyką" - zapewnił przy tej okazji Midge Ure w oświadczeniu firmy. Wyraził przy tym nadzieję, że dzięki tej transakcji utwory trafią do "nowej publiczności".

Reklama

Nowej czyli przede wszystkim młodszej, bo szkocki muzyk, piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny jest legendą popularnego na przełomie lat 70. i 80. nurtu new romantic. Jego fani są więc przeważnie ludźmi po 50. roku życia.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ultravox Vienna

Midge Ure (Ultravox) sprzedał prawa do swoich utworów. "To ważny moment dla mnie jako artysty"

Artysta, który naprawdę nazywa się James Ure, współtworzył takie hity, jak "Fade to Grey" Visage czy "Vienna" i "Dancing with Tears in My Eyes" Ultravox. Jego najbardziej znanym solowym nagraniem pozostaje "If I Was" z albumu "The Gift". W 1984 roku był też współautorem i producentem charytatywnego singla "Do They Know It's Christmas?", który sprzedał się na całym świecie w liczbie ponad 12 mln egzemplarzy.

Firma MusicBird, która ma w portfolio także prawa wydawnicze do utworów Shaggy'ego oraz JR Rotema (twórcy hitów Rihanny, Jasona Derulo, Fall Out Boy) w lutym tego roku ogłosiła, że zaciągnęła pożyczkę w wysokości 100 mln dol. na "rozwój i sfinansowanie kolejnych umów dotyczących praw do muzyki". Jednak nie ujawniła kwoty, za jaką nabyła katalog muzyczny Midge’a Ure’a.