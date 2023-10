Właśnie ukazał się 24. album studyjny The Rolling Stones. "Hackney Diamonds" to pierwsza od 18 lat długogrająca płyta z premierowym materiałem słynnego zespołu.

Przez dekady media rozpisywały się o romansach Micka Jaggera . Lider zespołu w ostatnich latach ustatkował się u boku 35-letniej Melanie Hamrick.

Partnerka muzyka prowadzi konto na Instagramie, gdzie zamieszcza często fotografie swojego partnera, 80-letniego Micka Jaggera oraz ich synka, 6-letniego Deveraux. Już w grudniu zeszłego roku, gdy po raz kolejny pokazała syna w sieci, wiele osób zachwycało się jego niezwykłym podobieństwem do słynnego taty. Uwagę zwraca jedno - chłopiec wygląda niczym skóra zdjęta z ojca! Blond włosy Deviego i długa grzywka do złudzenia przypominają Micka w swoich młodzieńczych latach.

Wśród fanów zespołu powstało określenie "Mini Mick", bo ten duet dosłownie jest niczym dwie krople wody.

Partnerka Jaggera pokazała ich syna w akcji. Ma talent po rodzicach?

Legendarne ruchy sceniczne lidera The Rolling Stones to nieodłączny element wizerunku tegoż zespołu. W popkulturze przypieczętował je przebój sprzed kilku lat - "Moves Like Jagger" grupy Maroon 5 z udziałem Christiny Aguilery.

Z okazji tegorocznego Dnia Matki, mama Deviego podzieliła się nagraniem z tańczącym synem. Mogliśmy na nim zobaczyć, że 6-latek ma talent po mamie, która jest baletnicą, ale także po tacie, którego ruchy na scenie naśladują całe pokolenia frontmanów.

"Mój wspaniały, dziki, słodki, piękny Devie! Nie mam słów, które wyrażą wdzięczność za bycie twoją Mamą. Wspaniałego Dnia Matki" - napisała wówczas 35-latka. Na wideo mogliśmy zobaczyć, jak chłopiec pogrąża się w szczęśliwym tańcu ochoczo podskakując i próbując robić szpagat.

Deveraux jest ósmym dzieckiem Jaggera. Pozostałe siedmioro dzieci ma z czterema innymi kobietami.

Mick Jagger zawsze był kobieciarzem. Teraz postawił na rodzinę

W ostatnim czasie media donosiły, że na palcu Melanie Hamrick, z którą Jagger spotyka się od końca 2014 roku, pojawił się pokaźny pierścionek z diamentem. Fani dopytywali, czy to znak, że wkrótce zostanie panią Jagger. W lipcu tego roku na jaw wyszło, że para zdecydowała się pobrać - nie wiadomo jeszcze, kiedy to się stanie.

Najstarszym dzieckiem Micka Jaggera jest 52-letnia córka Karis ze związku z Marshą Hunt. Z żoną Biancą doczekał się 51-letniej dziś Jade. Z późniejszą małżonką Jerry Hall ma czworo pociech: Elizabeth (38 lat), Georgię (31 lat) oraz synów Jamesa (37 lat) i Gabriela (25 lat). Z romansu z Lucianą Gimenez Morad ma syna Lucasa (23 lata).

Jedna z jego córek, Georgia May, jest cenioną modelką.

Często wspomina się zamiłowanie do imprez i kobiet Jaggera, ale należy wspomnieć, że 80-letni muzyk w ostatnich latach w tej materii nieco się uspokoił. Według źródeł Dailymail, aktualnie po koncertach Mick woli pozostać w hotelu ze swoją rodziną. Gazeta cytuje jednego ze swoich informatorów, który twierdzi, że Jagger złagodniał.

"Mick całkowicie się zmienił. Zawsze miał poważną dziewczynę, ale kiedy był w trasie zawsze były inne dziewczyny, mnóstwo. Tym razem jest inaczej. Melanie, Dev i niania są z nim w trasie, więc chodzi o wieczory i spędzanie czasu z rodziną. A on jest szczęśliwszy niż kiedykolwiek go widziałem" - pisał portal.

