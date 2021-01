Mick Bolton nie żyje. Muzyk Mott The Hoople miał 72 lata

We śnie w Nowy Rok zmarł Mick Bolton, muzyk znany z brytyjskich grup Mott The Hoople i Dexy's Midnight Runners.

Mott The Hoople w 1973 r. w Londynie. Mick Bolton drugi z prawej / George Wilkes/Hulton Archive /Getty Images

Informację o śmierci Micka Boltona przekazał na Facebooku Morgan Fisher, grający na instrumentach klawiszowych w Mott The Hoople w latach 1973-1976 i podczas ostatnich reaktywacji (2018, 2019).

"Jeden z najsłodszych ludzi, wspaniały muzyk. Niestety nie mam więcej informacji poza tym, że zmarł nagle we śnie. Sercami jesteśmy z jego żoną Carol, jego synem, przyjaciółmi i rodziną" - napisał Fisher.

Nie podano przyczyny zgonu 72-letniego muzyka.



Grający na organach Mick Bolton pod koniec lat 60. dołączył do swojego pierwszego zespołu White Myth. W 1971 r. został członkiem bluesowej formacji Blind Eye, która na koncertach poprzedzała m.in. Slade, Queen i Supertramp.

W 1973 r. wziął udział w przesłuchaniach na klawiszowca do Mott The Hoople, ale wówczas został zatrudniony wspomniany Morgan Fisher. Mick Bolton został zaproszony do zespołu jako muzyk grający na organach Hammonda. Z grupą wziął udział w trasie po Stanach Zjednoczonych (wspierani przez REO Speedwagon i Joe Walsha) i Wielkiej Brytanii (Queen w roli supportu).

Współpraca z Mott The Hoople zakończyła się pod koniec 1973 r. W latach 1985-86 występował w popowym zespole Dexy's Midnight Runners.

Bolton uczył także gry na klawiszach Lindę McCartney. Był współtwórcą jej piosenki "Endless Days", która pojawiła się na pośmiertnej kompilacji żony Paula McCartneya - "Wide Prairie" (1998).

Klasyczny skład Mott The Hoople tworzyli Ian Hunter (wokal), Mick Ralphs (gitara), Pete Overend Watts (bas), Dale "Buffin" Griffin (perkusja) i grający na organach Verden Allen. Na początku lat 70. zespół był na krawędzi rozpadu, choć debiutancki album "Mott the Hoople" (1969) cieszył się sporym zainteresowaniem.

Wielkim fanem formacji był David Bowie, który na wieść od Wattsa, że muzycy mają się rozejść, zaoferował im swój utwór "Suffragette City" z szykowanego albumu "Ziggy Stardust". Członkowie Mott The Hoople odrzucili propozycję, na co Bowie zaproponował kolejny utwór "All The Young Dudes". To był strzał w dziesiątkę - numer okazał się największym przebojem Mott The Hoople (3. miejsce brytyjskiej listy).

Dużą popularność zdobyły jeszcze utwory "Roll Away The Stone", "All The Way From Memphis" i "Golden Age of Rock'n'Roll".

Z klasycznego składu nie żyją Dale Griffin (2016 r.) i Pete Overend Watts (2017). Zmarli także gitarzysta Mick Ronson (na krótko w 1974 r. zastąpił Ralphsa), wokalista i gitarzysta Steve Hyams (występował z Mott The Hoople w 1976 r.) oraz wokalista i gitarzysta Nigel Benjamin (lata 1974-76).