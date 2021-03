Michele Morrone ("365 dni"): Zobacz teledysk "Beautiful"

Znany z filmu "365 dni" Włoch Michele Morrone zaprezentował teledysk do piosenki "Beautiful" będącej zapowiedzią jego drugiego albumu.

Michele Morrone i Anna Maria Sieklucka na premierze filmu "365 dni" /Adam Jankowski / Reporter

Polska poznała przystojnego Włocha za sprawą filmu "365 dni". O "polskiej odpowiedzi na Greya" znów zrobiło się głośno, gdy produkcja znalazła się na krótkiej liście do nominacji do Złotych Malin, nazywanych anty-Oscarami.

Szansę na "wyróżnienie" ma również Michele Morrone w kategorii najgorszy aktor. Na liście ma mocną konkurencję, bo znaleźli się na niej również m.in. Robert De Niro, Robert Downey Jr., Tom Hardy czy John Torturro. Ostatecznie nominacje do Złotych Malin zostaną ogłoszone 14 marca.

Aktor i wokalista wypuścił właśnie teledysk do piosenki "Beautiful".

"Bez względu na to, czy jesteś gotowy na miłość czy nie, gdy zastanawiasz się, czy to właściwy moment, miłość zawsze sprawia, że czujemy, że wszystko jest na swoim miejscu. To uczucie będzie cię więc śledzić, aż w końcu się mu poddasz" - komentuje Morrone.

Clip Michele Morrone Beautiful

Za teledysk odpowiada Fabrizio Conte. U boku Morrone'a pojawia się włoska modelka Rebecca Greco Zeru.

Przypomnijmy, że debiutancka płyta aktora i wokalisty - "Dark Room" - ukazała się w walentynki 2020 r., tydzień po premierze filmu nakręconego na podstawie książki Blanki Lipińskiej.



Wszystkie części sagi ("365 dni", "Ten dzień" i "Kolejne 365 dni") szybko zyskały status bestsellerów. Filmowa produkcja cieszy się też wielkim zainteresowaniem wśród widzów Netflixa.

Clip Michele Morrone Hard For Me

"365 dni" to historia Laury (w tej roli Anna Maria Sieklucka), która wraz ze swoim chłopakiem Martinem i dwójką przyjaciół wyjeżdżają na Sycylię. Drugiego dnia pobytu, w swoje dwudzieste dziewiąte urodziny, Laura zostaje uprowadzona.

Jej oprawcą okazuje się przystojny szef mafii Massimo Toricelli (w tej roli Michele Morrone). Mężczyzna kilka lat wcześniej został postrzelony. Był bliski śmierci, a kiedy jego serce przestało bić, przed oczami zobaczył dziewczynę - Laurę Biel.

Wideo Michele Morrone - Feel It (z filmu 365 dni)

Obiecał sobie, że odnajdzie kobietę, którą podsunęła mu wyobraźnia. Później daje Laurze 365 dni na to, by go pokochała.

W obsadzie filmu "365 dni" znaleźli się także m.in.: Natalia Janoszek, Natasza Urbańska, Magdalena Lamparska, Tomasz Stockinger, Rafał Grabias, Gabriel Seweryn oraz Mateusz Łasowski.