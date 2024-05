Michał Wiśniewski najbardziej znany jest z roli lidera grupy Ich Troje. Gwiazdor słynie także ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, odważnej fryzury, nietuzinkowej twórczości i działań artystycznych oraz z tego, że... pięciokrotnie wziął ślub.

Michał Wiśniewski był żonaty pięć razy

Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była Magda Femme. Jest piosenkarką i występowała u boku małżonka w zespole Ich Troje od 1995 do 2001 r. Para jednak rozstała się w cieniu skandalu, a kolejną żoną Wiśniewskiego została Mandaryna. Wzięli huczny ślub na biegunie północnym, który transmitowany był w telewizji. Nazywani byli ówczesną power couple, jednak w 2006 r. ich związek się zakończył. Kolejną żoną gwiazdora została Anna Świątczak. Para była ze sobą aż do 2011 r. Wiśniewski następnie wziął ślub z czwartą partnerką - Dominiką Tajner. W 2019 r. doszło do rozwodu. Aktualnie wokalista związany jest z Polą, którą poślubił w marcu 2020 r.

Zespół Ich Troje często zmieniał wokalistki

Zespół Ich Troje często zmieniał wokalistki, podobnie jak jego lider swoje żony. Były nimi m.in. Magda Femme (z którą również związany był Wiśniewski), Justyna Majkowska czy Agata Buczkowska. W historii zespołu najmocniej zapisała się jednak Anna Świątczak - trzecia żona gwiazdora. To ona reprezentowała grupę swoim głosem w jej największych latach świetności. Ostatnio, po wielu latach, powróciła do składu zespołu i ponownie występuje na scenie z Ich Troje.

Michał Wiśniewski i Anna Świątczak, pomimo tego, że są byłymi małżonkami, w dalszym ciągu utrzymują dobre kontakty. Ich przeszłość nie przeszkadza im we wspólnych żartach i występach scenicznych. Niedawno gwiazdor udowodnił, na jednym z koncertów, że w dalszym ciągu pała sympatią do eksmałżonki.

Michał Wiśniewski o "najukochańszej trzeciej żonie"

Michał Wiśniewski na jednym z ostatnich koncertów zapowiedział wejście swojej byłej żony na scenę żartobliwymi słowami. Wyznał przy tym, że wciąż czuje do niej sympatię i jest to jego ulubiona trzecia partnerka. "To jest moja najukochańsza trzecia żona, jaką miałem. Jedna z pięciu, ale najukochańsza trzecia! Przed państwem Ania Świątczak!" - zapowiedział Wiśniewski.

Lider Ich Troje musi zakrywać tatuaże, które kojarzą mu się z byłymi żonami

Była małżonka Michała Wiśniewskiego odpowiedziała na żart gwiazdora. "Ale sobie grabisz!" - powiedziała uszczypliwie. Wokalista postanowił kontynuować swoją wypowiedź i podtrzymać żart. "Teraz już nie możemy się całować na scenie, dotykać za... za różne rzeczy. Ale przynajmniej zobaczcie, jak dobrze wybrała — ona teraz też ma męża Michała! Nie musiała zmieniać tatuaży! A ja ciągle coś zakrywam..." - wyznał publiczności.

Michałowi Wiśniewskiemu wielokrotnie zdarzało się tatuować sobie imiona żon, w celu wyznania im miłości. Czasem stawiał jedynie na symbole i wspólnie z partnerkami tatuował sobie rzeczy, które kojarzyły im się z ich związkiem. Gwiazdor również z Anną Świątczak ma wspólne tatuaże. Kobieta jednak ponownie poślubiła mężczyznę o imieniu Michał, przez co tatuaż nie jest dla niej przykrym wspomnieniem. Z kolei Wiśniewski stara się żartować z tej sprawy i zakrywanie pamiątek z przeszłości na ciele nie jest dla niego problemem.