Michał Wiśniewski we łzach apeluje o pilną pomoc. Chodzi o jego mamę

Michał Wiśniewski na swoim profilu na Instagramie opublikował poruszające nagranie. Okazuje się, że jego mama Grażyna Wiśniewska trafiła do jednego z warszawskich szpitali, gdzie walczy o życie.

Lider Ich Troje zwrócił się jednak do internautów o pomoc. Pani Grażyna potrzebuje krwi, a tej zaczyna brakować w szpitalach. Michał Wiśniewski zaapelował więc o to, by chętni zgłosili się do centrum krwiodawstwa.



Reklama

Mama Michała Wiśniewskiego trafiła do szpitala

Jak przyznał, nie prosiłby o pomoc, gdyby nie zmusiła go do tego naprawdę trudna sytuacja jego ukochanej mamy.

"Proszę państwa, troszeczkę mnie też dopadła potrzeba, dlatego zwracam się do Państwa z wielką prośbą o pomoc. Myślałem, że nie będę musiał wszystkim opowiadać tej historii, dlatego nikogo nie informowałem, ale teraz potrzebuję. Potrzebuję krwi 0 RH- dla mojej mamy, która leży w Warszawie. Ona potrzebuje waszej pomocy, nas wszystkich. Ja zresztą zrobię to samo, oddam, bo mam taką samą grupę krwi jak ona" - wyznał łamiącym się głosem Michał.

Zdjęcie Michał Wiśniewski prosi o pomoc / Instagram

Dodał też, że potrzebna jest każda grupa krwi. Następnie wyjaśnił, jak można zostać dawcą.

"Można oddawać jakąkolwiek krew, nic się nie zmarnuje. Centrum krwiodawstwa MSWiA w Warszawie ze wskazaniem na Grażynę Wiśniewską. Będę bardzo zobowiązany i nie zapomnę" - dodał wyraźnie poruszony gwiazdor.