Niedawno Michał Wiśniewski podsumował 2021 roku i podziękował swojej rodzinie za wsparcie. Okazało się, że wśród planów gwiazdora na rozpoczynający się rok jest powrót do projektów, z których był znany ostatnio, m.in. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Większym zaskoczeniem okazał się zapowiadany nowy sezon show "Jestem jaki jestem"!

Sylwestrowa Moc Przebojów 2021 Sylwestrowa Moc Przebojów 2021: Michał Wiśniewski opowiedział o synu. Popłynęły łzy

Michał Wiśniewski i Etiennette Wiśniewska w duecie. Zobacz teledysk "Jest tak"

Michał Wiśniewski zapowiada płytę Ich Troje i duet z córką. Kiedy premiera?



W rozmowie z portalem "Jastrząb Post", gwiazdor został zapytany o to, czy późne ojcostwo wpłynęło bardzo na jego zauważalną ostatnio przemianę. Wiśniewski wyjaśnił, że całe jego życie prywatne daje mu powody do szczęścia, w tym zakończenie bankructwa, w którym znalazł się w 2018 roku..

"Jestem bardzo szczęśliwy w życiu prywatnym. W końcu skończyła się moja upadłość. Jestem wolny od wszelkich zobowiązań, mogę zacząć od nowa. To jest ważne, bo byłem kojarzony z bankructwem przez ostatnie lata. A teraz przede mną nowy rozdział. Bardzo się cieszę" - wyjaśnił Michał Wiśniewski.



W rozmowie odniósł się także do czekającej go sprawy sądowej.



"Mam oczywiście jeszcze przed sobą sprawę z zarzutami, mam nadzieję, że ona też się jak najszybciej wyjaśni. Ale jestem tak szczęśliwy prywatnie, że to mi w niczym nie przeszkadza. Jestem też świadomym człowiekiem, wiem, że niczego nie zrobiłem więc mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry rok" - powiedział wokalista.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Wiśniewski z byłymi żonami przed Sylwestrową Mocą Przebojów INTERIA.PL

Chodzi o sprawę postępowanie dotyczące przedkładania nierzetelnych, poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek w SKOK w Wołominie.



19 października, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga przedstawił zarzut kolejnej osobie - znanemu piosenkarzowi Michałowi Wiśniewskiemu "Zarzut dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w kwocie 2 800 000 zł" - powiedziała.

"W celu uzyskania pożyczki podejrzany przedłożył nierzetelne pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyżył, a także podał nierzetelne dane dotyczące dochodów poręczyciela - ówczesnej żony podejrzanego" - tłumaczyła.

Wokaliście za zarzucany mu czyn grozi do 10 lat więzienia.

Instagram Post

Michał Wiśniewski zapowiada plany na 2022 rok

Wiśniewski był gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Podczas swojego występu zapowiedział już, że zobaczymy go w kolejnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"Spotykamy się z wami na wiosnę z powrotem w programie 'Twoja Twarz...'" - zaczął. "Brzmi Znajomo!" - dokończyła publiczność. "Nie jestem Piotrem Gąsowskim, ale jest zaj***iście!" - zażartował Wiśniewski, po czym wykonał "Babski świat".

Teraz potwierdził te plany w nowym wpisie na Instagramie oraz napisał o kilku innych działaniach.

"W nowy rok wkraczam 'goły' ale wolny od zaniedbań finansowych z przeszłości, trzeźwy i z wielką nadzieją na sprawiedliwość i oczyszczenie z bezpodstawnych zarzutów" - napisał Wiśniewski.

Wideo Michał Wiśniewski - A wszystko to...

Dalej wspomniał znowu o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", jubileuszu Ich Troje oraz... powrocie reality show "Jestem Jaki Jestem".



"2022 zacznie się od koncertów, kolejnej edycji TTBZ przez spóźniony jubileusz zespołu na przepięknym ogrodzienieckim zamku dla TV Polsat oraz najpierw wspominkowej serii 'Jestem Jaki Jestem - Pamiętasz?', aż po 3. edycję jesienią" - zapowiedział Wiśnia.



Instagram Post

"No to co? Zawsze Naprzód - Nigdy Wstecz! Do siego roku!" - zakończył wpis Czerwonowłosy.



"Jestem Jaki Jestem" to reality show pokazujący życie Michała Wiśniewskiego i jego rodziny, mieszkającej przez czas emisji w domu wypełnionym kamerami. Pierwsza seria prezentowana była wiosną 2003 roku, druga dokładnie rok później. Show był emitowany w stacji TVN. Póki co nie wiemy kiedy i gdzie będzie można oglądać nowe serie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "0,7 litra dziennie przez 22 lata". Michał Wiśniewski w "Raporcie" o uzależnieniach Polsat News