Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie ojca. "Mega podobny"

Michał Wiśniewski po raz pierwszy zdecydował się pokazać zdjęcie swojego ojca. Wzbudził ogromne zainteresowanie.

Michał Wiśniewski chętnie dzieli się swoim życiem z fanami

Wokalista Ich Troje nie miał łatwego życia.

Jego rodzice byli uzależnieni od alkoholu, a przyszły piosenkarz wychowywał się w domu dziecka i kilku rodzinach zastępczych.



Jest również bardzo aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami scenami z życia prywatnego.

Ostatnio na jego profilu pojawiła się fotografia ciotki, która zajmowała się nim w dzieciństwie. Odwiedził ją wraz z dziećmi w dniu jej 96. urodzin.

"Dała mi niezmiernie dużo ciepła i pierwszy 'prawdziwy' dom" - wspominał.



Teraz podzielił się zdjęciem ślubnym swoich rodziców. "Łódź, luty 1971. Okazało się, że jestem ślubnym dzieckiem, yeah! Wielka miłość do grobowej deski, ale jakim kosztem..." - napisał pod fotografią.

Zapowiedział również nadchodzącą książkę jego mamy. "O tym już niedługo w książce mamy: 'Dziewczynka z kieliszkami'. Bardzo trudna i przykra lektura, ale za to wiele tłumaczy" - skomentował.



Fani byli zaskoczeni tym, jak bardzo wokalista jest podobny do swojego ojca. "Mega jesteś podobny do taty Michał", "W pierwszym momencie myślałam, że to Twój ślub z Magdą", "Serio podobny do ojca, tak jak Twoje dzieci do Ciebie" - pisali w komentarzach.