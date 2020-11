Michał Wiśniewski opublikował zdjęcie z partnerką w ciąży. Pokazał wyprawkę

Michał Wiśniewski i jego nowa partnerka czekają na narodziny dziecka. Pochwalili się zdjęciem z przygotowań. Wiadomo również, jak potomek będzie miał na imię.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku polskie media żyły rozwodem Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner. Oficjalnie małżeństwo zakończyło się 30 września 2019 roku.

Było to czwarte małżeństwo lidera Ich Troje. Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001).

Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008).

W grudniu 2019 roku pojawiły się informacje, że wokalista zaręczył się z 35-letnią Pauliną z Warszawy. Para miała poznać się przez portal randkowy. Pobrali się pięć miesięcy po zaręczynach.



