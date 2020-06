Wyznanie mamy Michała Wiśniewskiego. "Gdyby nie on, może już bym nie żyła"

Z okazji Dnia Dziecka mama Michała Wiśniewskiego udzieliła wywiadu. Zdradziła, jaki wokalista jest prywatnie.

Michał Wiśniewski, jego ówczesna żona, Marta "Mandaryna", oraz mama wokalisty w 2005 roku /Tricolors /East News

Podczas rozmowy z "Faktem" mama lidera Ich Troje wielokrotnie podkreślała, że syn bardzo się nią opiekuje.



"Myślę, że gdyby każda matka miała takie dziecko, byłoby wspaniale. W jego towarzystwie czuję się bezpiecznie" - mówiła.



Podkreśliła również, że to dzięki niemu udało jej się wyjść z alkoholizmu. "Kiedy tak strasznie piłam, on spotkał się z braćmi i postanowił oddać mnie na terapię. Byłam w złym stanie. Wiedziałam, co on chce zrobić, ale wtedy byłam gotowa obiecać wszystko, byle tylko mieć święty spokój. To rodzinne spotkanie zaważyło na wszystkim i w Dzień Matki 2004 roku pojechałam na terapię" - wspominała.



"Przyznam, że terapeuci, z którymi miałam zajęcia, nie wierzyli, że wytrzeźwieję. Michał chyba jednak we mnie wierzył. Gdyby nie on, może już bym nie żyła. Osoby, z którymi wtedy piłam, już dawno nie żyją. A ja jestem" - wyznała, dodając, że syn cały czas ją wspierał, później wynajął jej mieszkanie i pomógł odnosić kontakty z dziećmi. Kobieta pochwaliła się również, że kilka dni temu minęło 16 lat odkąd nie pije alkoholu.

"Był bardzo grzeczny. Razem byliśmy tylko 3,5 roku. Potem jak się spotkaliśmy, gdy był już nastolatkiem, zauważyłam, że jest bardzo samodzielny i bystry" - odpowiedziała, zapytana o to, jaki był wokalista jako dziecko. "Pamiętam, jak miał 14 lat, jechaliśmy pociągiem, a on był taki obrotny, ze wszystkimi nawiązywał kontakt. Śmieję się, że tam, gdzie diabeł nie mógł, tam Michałek mógł" - dodała.



"Jest kochany i przede wszystkim ma dobre serce - a to jest najważniejsze. Dziś jestem dumna, że tyle osiągnął w życiu. Jest opanowany. I powtarzam - życzę każdej matce takiego syna" - podsumowała.

Na koniec złożyła mu jeszcze życzenia na Dzień Dziecka. "Aby w życiu mu się wiodło, żeby się nie stresował, był szczęśliwy, bo na to zasługuje. No i żeby moja obecna synowa była ostatnią" - zażartowała.



Przypomnijmy, że na początku kwietnia Wiśniewski poślubił 36-letnią Paulinę, którą poznał na portalu randkowym. Jego pierwszą żoną była ówczesna wokalistka grupy Ich Troje - Magda Femme (1996-2001). Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003).

Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak, od niedawna ponownie wokalistką Ich Troje, ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). We wrześniu 2019 r. oficjalnie rozwodem zakończyło się małżeństwo z Dominiką Tajner.