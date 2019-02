Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie dziecka na Instagramie. Fani gratulują

Na instagramowym profilu Michała Wiśniewskiego pojawiło się zdjęcie niemowlaka. Niektórzy fani zaczęli gratulować liderowi Ich Troje.

Michał Wiśniewski z żoną Dominiką Wiśniewską AKPA

Michał Wiśniewski opublikował zdjęcie na swoim profilu na Instagramie z dopiskiem "Happy Birthday Jakub Wiśniewski".

Pod fotografią niektórzy fani zaczęli składać gratulacje liderowi Ich Troje z okazji powiększenia rodziny.

Tymczasem wspomniany Jakub jest nowo narodzonym synem brata wokalisty, czyli jego bratankiem.

Przypomnijmy, że sam Michał Wiśniewski ma czworo dzieci: syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003) - z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską; oraz córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008) - z trzecią żoną Anią Świątczak, byłą wokalistką Ich Troje.

Obecnie Wiśniewski jest mężem Dominiki Tajner, która ma jeszcze syna Maksymiliana z pierwszego małżeństwa.

