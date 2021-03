Michał Wiśniewski pokazał syna. Falco ma już dwa miesiące

Michał Wiśniewski doczekał się piątego dziecka. Jego żona Pola urodziła chłopca, który otrzymał imiona Falco Amadeus.

Michał Wiśniewski ma pięcioro dzieci

Michał Wiśniewski był pięciokrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001).

Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). Później związał się z Dominiką Tajner - oficjalnie ich małżeństwo zakończyło się 30 września 2019 roku.



W grudniu 2019 roku pojawiły się informacje, że wokalista zaręczył się z 35-letnią Pauliną z Warszawy. Para miała poznać się przez portal randkowy. Pobrali się pięć miesięcy po zaręczynach.



Michał Wiśniewski i Pola doczekali się wspólnego potomka. Chłopiec otrzymał imiona Falco Amadeus na cześć ulubionego wokalisty lidera Ich Troje - zmarłego w lutym 1998 r. Falco. Austriacki piosenkarz (naprawdę nazywał się Johann (Hans) Hölzel) miał na koncie takie przeboje, jak m.in. "Rock Me Amadeus", "Jeanny", "Vienna Calling" czy pośmiertny "Out of the Dark".



Na InstaStories wokalisty pojawiło się nagranie z Falco. W tle słychać śpiew Wiśniewskiego: "Ach śpij, bo właśnie już za chwilę dwa miesiące trzaśnie".