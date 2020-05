Michał Wiśniewski opublikował nagranie z synem. Wzbudził kontrowersje

Na Instagramie pojawiło się nagranie Michała Wiśniewskiego z synem Xawierem. Chciał zwrócić uwagę na ważną kwestię.

Michał Wiśniewski od lat szokuje swoim zachowaniem AKPA

Od lat wokalista i lider Ich Troje lubi wzbudzać kontrowersje.

Tym razem w internecie pojawiło się kilkusekundowe nagranie, na którym widać piosenkarza i jego syna Xawiera. Chłopak trzyma się za twarz, mówiąc "Nie bij, tato, już nie chcę".



W komentarzach pojawiło się wiele głosów, dopytujących, o co chodzi w nagraniu. "Co on mówi, to jego syn", "Niestety przemoc domowa teraz jest nadal, nie znika od tak", "Nic śmiesznego" - czytamy pod nagraniem.

Część internautów wątpiła, że nagranie jest prawdziwe. "Michał kocha swoje dzieci. Ja nie wierzę" - bronili wokalisty fani.

Jak się okazało, Michał Wiśniewski wziął udział w CUC Challenge. Polskie gwiazdy zaangażowały się w akcję, która ma zwrócić uwagę na problem przemocy domowej. Oprócz Wiśniewskiego w akcji wzięły udział m.in. Julia Wieniawa, Maciej Dowbor czy Barbara Kurdej-Szatan.

"Nasz film to tylko zabawa. Jednak codziennie ktoś staje się ofiarą przemocy. Jeżeli jesteś jej świadkiem - nie bądź obojętny, REAGUJ!" - podpisali swoje nagranie.



CUC Challenge zapoczątkowali studenci Campus Univers Cascades, kształcący się na kaskaderów. Przedłużająca się kwarantanna podsunęła im pomysł stworzenia filmiku z krótkich nagrań, które imitują walkę między nimi. W ten sposób, pozostając w izolacji, mają rozładować stres.