Michał Wiśniewski nagrał piosenkę o Prezesie. "Tekst jest chamski"

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aborcji wywołało w Polsce falę protestów. Dołączył się do niej m.in. lider Ich Troje, Michał Wiśniewski.

Na ulicach polskich miast trwają protesty, wywołane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.



W czwartek, 22 października, Trybunał orzekł, że w przypadku uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby płodu aborcja jest niezgodna z konstytucją.

Orzeczenie jest szeroko komentowane przez ekspertów i gwiazdy nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

W ramach walki swoją piosenkę opublikował m.in. Michał Wiśniewski. Utwór nosi wymowny tytuł "Prezes", co najprawdopodobniej jest nawiązaniem do prezesa Prawa i Sprawiedliwości - Jarosława Kaczyńskiego.

"Ten tekst jest brzydki, gęsty, chamski i obleśny. Ma ukazać frustrację zwykłego porządnego człowieka na totalną obłudę układów społeczno-politycznych wszystkich maści (!), choć z dość mocno widoczną egzemplifikacją. Wstydzimy się tych emocji i ich sposobu wyrażania i przeraża nas to, że to może być konieczny i jedyny sposób na przedarcie się do zakłamanych umysłów wielu ludzi" - napisał wokalista na swoim profilu na Facebooku.

"Całuj w d**ę pryncypała / lepiej to niż gówno mieć / choćby gęba ci śmierdziała / będziesz miał co pić i żreć" - między innymi takie wersy słyszymy w tekście.



"Szczera prawda dobrze oprawiona muzyką, ubrana w słowa", "Super i na czasie, wiadomo o kogo chodzi", "Idealne na obecne czasy" - komentowali fani.