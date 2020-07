Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. "Dobrze wrócić na stare śmieci"

Michał Wiśniewski poinformował o powrocie Mandaryny. Wiadomość ucieszyła fanów zespołu.

Michał Wiśniewski i Mandaryna byli kiedyś małżeństwem /Tricolors /East News

Marta "Mandaryna" Wiśniewska była drugą żoną Michała Wiśniewskiego. Mają syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003).



Reklama

Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). Później był związany z Dominiką Tajner, z którą wziął rozwód w 2019 roku. Obecnie Wiśniewski jest mężem tajemniczej Poli.



Zmiany zachodzą również w życiu zawodowym piosenkarza. Niedawno poinformował o zakończeniu współpracy z Andrzejem Starowiczem. Podkreślał, że zawsze można było na nim polegać.



Zdradził również, że do zespołu wraca Mandaryna, która karierę w Ich Troje zaczynała jako choreografka.



Michał Wiśniewski: Chory na sukces 1 / 16 9 września 1972 r. w Łodzi na świat przyszedł Michał Wiśniewski. Zobaczcie, jak lider Ich Troje wyglądał na starych zdjęciach. Źródło: AKPA udostępnij

'Bardzo się cieszymy, że jednak wszystko zostanie w rodzinie, bo do zespołu wraca jako choreograf Marta Wiśniewska! Szkoła Tańca MDS - Mandaryna Dance Studio już ciężko pracuje a efekty poznacie niebawem. Zabrzmi to nieelegancko być może, ale dobrze wrócić czasami na 'stare śmieci'" - czytamy na Facebooku.

Fani są zachwyceni takim obrotem sprawy. "Marta to super tancerka, dzięki niej zaczęłam swoją przygodę z tańcem. To prawda Michał, czasem to, co 'stare' niezastąpione pod pewnymi względami. Powodzenia i trzymam za Was wszystkich mocno kciuki do zobaczenia miejmy nadzieje niebawem", "Mega się cieszę bo Marta zawsze robiła super mega choreografię i mega się rusza bardzo ją lubię i szanuję i cieszę się że wraca do zespołu" (pisownia oryginalna) - pisali w komentarzach.

W marcu pojawiły się także informacje, że nową wokalistką zostanie, współpracująca już wcześniej z zespołem, Ania Świątczak. U boku Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwy występowały kolejno następujące wokalistki: Magda Femme (1995-2001), Justyna Majkowska (2001-03), Ania Świątczak (2003-10), Jeanette Vik (2010-11), Justyna Panfilewicz (2011-13), Marta Milan (2013-17) i Agata Buczkowska (2017-2020).