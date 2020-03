Agata Buczkowska kontra Michał Wiśniewski (Ich Troje): Trzeba to raz na zawsze zakończyć

"Nie jestem człowiekiem ze stali, mam też swoje uczucia" - mówiła w relacji na żywo na Instagramie Agata Buczkowska, która po trzech latach przestała być wokalistką grupy Ich Troje.

Michał Wiśniewsk i Agata Buczkowska już nie występują razem w Ich Troje /Damian Klamka / East News

W Ich Troje u boku Michała Wiśniewskiego za mikrofonem stały kolejno: Magda Femme (1995-2001), Justyna Majkowska (2001-03), Ania Świątczak (2003-10), Jeanette Vik (2010-11), Justyna Panfilewicz (2011-13), Marta Milan (2013-17) i Agata Buczkowska (od 2017). Ta ostatnia z zespołem nagrała płytę "Pierwiastek z dziewięciu" (2017).

Agata Buczkowska ( sprawdź! ) pod koniec 2019 r. przestała pojawiać się w Ich Troje - już wówczas fani zaczęli się dopytywać o jej status w zespole.

Spekulacje nasiliły się po wpisach Michała Wiśniewskiego w mediach społecznościowych i po występie grupy w telewizyjnym programie "Jaka to melodia?". Wówczas na scenie u boku Wiśniewskiego i Jacka Łągwy pojawiła się była żona lidera - Ania Świątczak ( sprawdź! ), wokalistka zespołu w latach 2003-2010. To właśnie ona wspierała ich na ostatnich koncertach.

Na początku marca potwierdzono oficjalnie, że to Ania Świątczak zostanie nową wokalistką Ich Troje. "To oznacza przede wszystkim jakość, emocje, uczucie i to, czego w tym zespole brakowało" - skomentował Michał Wiśniewski.



Po kilkunastu dniach lider Ich Troje poprowadził zespołowego czata w serwisie YouTube. Na słowa Wiśniewskiego zareagowała Buczkowska, realizując relację na żywo na Instagramie, podczas której ujawniła kulisy swojego rozstania z grupą.



"Zostało powiedziane na tej transmisji, że jestem osobą nieobliczalną i ponoć wytoczyłam sprawę sądową do Michała W. Kochani, nie ma żadnej sprawy sądowej i nie mam zielonego pojęcia o jakiej sprawie sądowej była mowa. Chyba, że jeszcze się o tym dowiem, ale nie jest to sprawa wytoczona z mojej strony" - komentuje mocno zestresowana Agata Buczkowska.

"Dlaczego nikt na tym live nie powiedział, że ja dostałam przymusowe wolne od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku. Przymusowe wolne od koncertowania, oczywiście z wyjątkiem dwóch koncertów: jednego sylwestrowego i jednego akustycznego. (...) Zostało mi zarzucone to, że się nie angażuję w zespół. Przyjęłam to do wiadomości i skupiłam się na sobie" - dodała.

Była wokalistka podkreśliła, że dostała nowe umowy do podpisania, w których były zapisy, że w przypadku złamania jakiegokolwiek paragrafu grożą jej kary do wysokości nawet 500 tysięcy zł. Ujawniła też, że stare umowy obowiązywały ją jeszcze przez dwa lata.



Agata Buczkowska postanowiła wynająć też adwokata, po tym gdy dostała listowne wezwanie z kancelarii z Gdańska reprezentującą lidera Ich Troje.

"Nie jest to dla mnie miłe, bo oddałam całe serce. Nie dam sobie wmówić, że jestem nieobliczalna" - mówi wyraźnie poruszona Agata Buczkowska.